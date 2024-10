Po bolečem nedeljskem porazu so se več pogovarjali

V nadaljevanju preberite:

Kako so se košarkarji Cedevite Olimpije, ki so neuspešno štartali v ligo ABA, pripravljali za uvodno domačo tekmo v novi sezoni evropskega pokala, nad čem je potarnal trener slovenskih prvakov Zvezdan Mitrović, kako je proučil nocojšnje tekmece – igralce beneške zasedbe Umana Reyer, kateri priznani trener vodi italijansko ekipo, kako so Benečani odprli sezono v evropskem pokalu, kaj Mitrović danes pričakuje od svojih varovancev v Stožicah, na kaj se osredotočajo v pripravi za tekmo, kdo vse bo pred njo zabaval navzoče v navijaški coni pred stožiško dvorano ...