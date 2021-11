Ljubljanski ritem prehud za Dalmatince

Košarkarji Cedevite Olimpije so zabeležili četrto zmago v ligi Aba in se povzpeli nad polovično učinkovitost (4-3). V Stožicah so po pričakovanju premagali Split s 86:60.

Za Ljubljančane je to druga zmaga v zadnjih petih tekmah regionalnega tekmovanja in hkrati lepa spodbuda pred nizom treh tekem proti na papirju nekoliko manj zahtevnim tekmecem. Naslednjo soboto bodo gostili Mornar, nato jih čaka gostovanje pri Megi, po reprezentančnem premoru pa se bodo v začetku decembra doma srečali z Zadrom.

Cedevita Olimpija je zabeležila svojo drugo najvišjo zmago v novi sezoni regionalnega tekmovanja. Le v prvem krogu je z višjo razliko premagala Krko (+32). To je bilo hkrati tudi edino odprto vprašanje tekom srečanja, saj je bila razlika v kakovosti ekip več kot očitna.

Trener Jurica Golemac je dal priložnost vsem dvanajstim igralcem, enajst pa se jih je vpisalo med strelce. Prvi strelec tekme je bil Edo Murić s 16 točkami (met 7:9, 8 skokov, 18 minut), 14 jih je dodal Jaka Blažič (met 6:11), trinajst pa jih je prispeval Jacob Pullen. Luka Rupnik se je izkazal z enajstimi podajami in šestimi ukradenimi žogami v slabih 16 minutah.

​