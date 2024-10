Luka Dončić gleda v hrbet le Nikoli Jokiću

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo ta teden začel sedmo sezono v ligi NBA, pred začetkom novega plesa pod obročema pa so pri ameriški mreži ESPN spet objavili pričakovanih najboljših sto igralcev lige. Dončić je lani končal na četrtem mestu »top 100«, letos pa se je povzpel na drugo. Na vrhu je pristal Srb Nikola Jokić.

Komisija za razvrščanje najboljših sto košarkarjev pred sezono, ki jo sestavlja več kot 150 novinarjev, urednikov, producentov in košarkarskih analitikov, je morala razvrstiti igralce na podlagi njihovega pričakovanega učinka samo za prihajajočo sezono 2024/25.

Lani je Dončić v te razvrstitvi končal na četrtem mestu, letos pa se je zvezdnik Dallas Mavericks povzpel za dve mesti.

Kot so zapisali pri ESPN, si je Dončić napredek na lestvici prislužil, potem ko je lani osvojil svoj prvi strelski naslov lige NBA, medtem ko je dosegel neverjeten statistični niz – v povprečju je dosegal 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 podaje na tekmo – v strelsko najučinkovitejši sezoni v svoji karieri.

»Slovenec je dokončno odgovoril na vsa vprašanja o tem, ali lahko zgolj njegov učinek ekipo resnično pripelje do zmage, ko je šeste nosilce Mavericks pripeljal do finala NBA 2024. Obenem je postal prvi igralec v zgodovini lige, ki je v eni sami sezoni vodil pri točkah, skokih, podajah in ukradenih žogah,« so med drugim zapisali pri ESPN.

Pred novo sezono ga po pisanju ESPN čakata le dve veliki vprašanji. Ali bo to sezona, v kateri bo osvojil svoj prvi naslov MVP? In ali lahko potisne Dallas čez ciljno črto za svoj prvi naslov prvaka NBA?

Na vrhu najboljših sto košarkarjev je končal Jokić (Denver Nuggets), v prvi peterici pa so poleg njega in Dončića še Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) na tretjem mestu, Američan Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) na četrtem ter Jayson Tatum (Boston Celtics) na petem mestu.