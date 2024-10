Pot na košarkarski prestol Luko Dončića znova vodi prek Bostona

V nadaljevanju preberite:

Nova sezona košarkarskega plesa v najboljši ligi na svetu je pred vrati. Osem mesecev dolg maraton bo dal novega prvaka lige NBA, za prestižno lovoriko in šampionski prstan se bo znova potegoval Luka Dončić z Dallasom, a tudi konkurenca ni spala na lovorikah. Lovoriko branijo Boston Celtics, ki v prvenstvo vstopajo z nespremenjeno zasedbo in ohranjajo status prvega favorita, v boju za prvaka zahodne konference pa Dallasu (vsaj na papirju) največjo grožnjo predstavlja Oklahoma.

Že več kot desetletje v Dallasu niso sezone pričakali s tolikšnim optimizmom, kot ga je v izjavah iz American Airlines Centra zaznati letos. Glavni razlog je kakopak slovenski zvezdnik, ki po prostem poletju kljub rahlim težavam z mišico v 82 tekem dolg maraton rednega dela vstopa v odlični formi, predvsem pa motiviran, da Dallas spet popelje do vrat raja. Letos se Luka z nazivom najboljšega med ostalimi ne bo sprijaznil, prav zadnji korak k vrhu pa je v športu najtežji.

V Dallasu so se na novo poglavje dobro pripravili (več o tem preberite v četrtkovem Delu), enako velja tudi za konkurenco. Od leta 2018 nihče ni dvakrat zapored postal prvak, analitiki in stavni mojstri pa so si enotni v napovedih, da bo težko kdo ustavil novi šampionski pohod Bostona. Jedro moštva ostaja enako, Jayson Tatum in Jaylen Brown sta šele na začetku najboljšega obdobja v karieri in sodita med zvezdnike, ki so le redko poškodovani. Z dolgim okrevanjem Kristapsa Porzingisa si na vzhodni obali ne belijo glave, pomembno je le, da bo latvijski center nared za končnico.