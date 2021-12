Luka Dončić bo izpustil tudi revanšo z Minnesoto

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo izpustil tudi drugo zaporedno tekmo z Minnesoto, torej še peti nastop v ligi NBA v nizu, so sporočili iz oddelka za odnose z javnostmi moštva Dallas Mavericks. Ljubljančan ni igral vse od 11. decembra, doslej pa je v sezoni izpustil osem dvobojev.

So pa Mavericks podpisali kratkoročno pogodbo z dvema košarkarjema, da bi zapolnili vrzel zaradi številnih odsotnosti. Nova člana trenutno devetouvrščene ekipe zahodne konference sta postala Theo Pinson in Marquese Chriss. Prvega je moštvo že potrdilo, drugega pa bo v kratkem, so zagotovili dobro obveščeni viri pri medijski hiši ESPN.

Štiriindvajsetletni Chriss je bil leta 2016 na naboru izbran kot osmi, v ligi pa nikoli ni zares zablestel, potem ko je bil član Phoenix Suns, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers in Golden State Warriors. Na 258 tekmah v ligi NBA je v povprečju dosegel osem točk in 4,9 skoka v 19,3 minute na parketu.

Dolg seznam odsotnih

Pinson je v ligo NBA prišel v sezoni 2018/19, v zadnjih treh sezonah pa ni imel večje vloge. Bil je član Brooklyn Nets in New York Knicks, v povprečju pa je na 68 tekmah v devetih minutah na parketu v povprečju dosegel tri točke ter po skok in podajo.

Dallas ima kot nekaj drugih ekip v NBA težave z odsotnimi igralci. Zaradi protokolov lige so odsotni Reggie Bullock, Willie Cauley-Stein, Josh Green in Maxi Kleber, zaradi poškodb pa bo poleg Dončića manjkal tudi Eugene Omoruyi. Za tekmo proti Minnesota Timberwolves v noči iz torka na sredo sta vprašljiva tudi Kristaps Porzingis in Frank Ntilikina.