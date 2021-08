Luka Dončić bogataš brez pravih pomočnikov

35,3 milijona evrov na sezono bo v povprečju zaslužil Luka Dončić z novo petletno pogodbo.

Giannis Antetokounmpo iz Milwaukeeja bo v petih letih zaslužil 195 milijonov evrov. FOTO: Jonathan Daniel/AFP

Nowitzki je bil veliko cenejši

Bodo zvezdniki bolj zdravi? Že 76. sezona lige NBA se bo začela 19. oktobra z dvobojem med branilcem lovorike Milwaukeejem in Brooklynom, ki mu večina ameriških analitikov pripisuje največ možnosti za prevzem prestola. Vendar le, če bodo Kevin Durant, James Harden in Kyrie Irving bolj zdravi kot v prejšnjem prvenstvu. Podobne želje imajo prvaki sezone 2019/20 LA Lakers, ki bodo v drugem dvoboju uvodnega igralnega dneva gostili Golden State. Pri Jezernikih sta se Russell Westbrook in Carmelo Anthony pridružila lani pogosto odsotnima zvezdnikoma LeBronu Jamesu in Anthonyju Davisu.

, lastnik košarkarske franšize Dallas Mavericks, je delno potešil pričakovanja navijačev s čistko v strokovnem štabu in upravi kluba, predvsem pa s prihodom v Slovenijo in podpisom nove pogodbe zdo konca junija 2027 za najvišjo možno plačo. Da bi lahko napovedal večje tekmovalne ambicije v ligi NBA, pa bi moral dodobra prevetriti tudi igralski kader. Letos mu očitno ne bo uspelo, saj so največje proste ribe že podaljšale sodelovanje z dosedanjimi delodajalci ali našle nove pristane.Ker mora Dončić odslužiti še zadnjo sezono v obvezni štiriletni pogodbi za novince, ki je bila po pravilih lige NBA odvisna od njegove uvrstitve na naboru, ga na trenutni finančni razpredelnici Dallasovega moštva najdemo na četrtem mestu. V prvenstvu 2021/22 bo zaslužil 8,7 milijona evrov bruto, pred njim so latvijski krilni centers 27 milijoni evrov, branilecz 18,2 milijona in centerz 9,5 milijona evrov.V seštevku letni zaslužki teksaških košarkarjev za naslednjo sezono ta hip znašajo 101,2 milijona evrov, kar pomeni šele 21. mesto med 30 zasedbami v elitni ameriški ligi (prvi je Brooklyn s 152 milijoni) in v teoriji kar nekaj manevrskega prostora. V praksi pa so njihove možnosti za iskanje dodatnih okrepitev zelo omejene in ni pričakovati revolucionarnih novosti ali bistveno boljšega izhodišča za tekmovalni napredek.V zadnjih dveh sezonah so košarkarji Dallasa obakrat obtičali že v uvodnem krogu končnice po dvobojih z LA Clippers. V poletnih mesecih je branilec, v prejšnjem prvenstvu peti strelec moštva s povprečjem 12,1 točke, prestopil k Bostonu, kot zamenjava pa je prišel center, ki je lani prispeval pri Oklahoma Cityju 8,6 točke in 8,9 skoka v 32 nastopih. S svojimi 218 cm bo dodatno dvignil višinsko povprečje adutov novega trenerja Jasona Kidda, v katerem najbolj izstopata Srbz 224 cm in Porzingis z 221. Odločilnega kakovostnega preskoka pa bržkone ne more jamčiti, prav tako ne krilo, lani član New Yorka.Dallas bo vkorakal v novo sezono 21. oktobra v Atlanti, kdaj jo bo končal, pa bo odvisno od številnih dejavnikov. Luka Dončić se lahko po svoje bolj veseli prvenstva 2022/23, ko bo tudi formalno stopila v veljavo nova pogodba, ki jo je sklenil prejšnji teden v Ljubljani in mu bo v petih letih prinesla 176,7 milijona evrov. Po skupni vrednosti gre za trenutno tretji najvišji odprti zajamčeni znesek, pred njim sta le dva asa, ki dlje igrata v ligi NBA in imata pravico do višjih prejemkov: MVP letošnjega finalaiz Milwaukeeja s 195 milijoni za pet let in Golden Statov zvezdniks 184 milijoni evrov za štiri leta.V povprečju bo Curry zaslužil 46 milijonov evrov na sezono, drugi bo Philadelphiin centerz 42,7, Dončić pa 12. s 35,3 milijona evrov. Že v prvi sezoni po izboljšani tržni ceni mu bo v žep kapnilo 30,5 milijona evrov, torej devet milijonov več, kot je v svojem najboljšem letu zaslužil Dallasova ikona