Luka Dončić igraje stopnjuje formo

Goranu Dragiću trener Erik Spoelstra previdno narekuje ritem pripravljalnih tekem. FOTO: P. Defelice/AFP

Košarkarji iz Dallasa so v drugi pripravljalni tekmi pred začetkom sezone NBA, ki se bo pričela 22. t. m., v Milwaukeeju slavili s 128:112. Osrednja osebnost dvoboja je bil slovenski zvezdnik, ki je v 29:17 minute dosegel 27 točk, pobral osem žog pod obema obročema ter zbral štiri asistence.Teksaška ekipa je najboljšo predstavo prikazala v drugi polovici tekme, ko je povsem zasenčila enega najresnejših kandidatov za končno zmago v novi sezoni. Dončičev met iz igre je bil 20:9, od tega za tri točke 8:3. Poleg Ljubljančana sta se izkazala tudis 23 točkami ins 17 točkami.V domači ekipi je bil najbolj učinkovit čudežni Grk, ki je dosegel 24 točk, 14 skokov in štiri podaje.Prvo pripravljalno tekmo je odigral tudi Miami. V minuli sezoni osmoljenec velikega finala proti moštvu Los Angeles Lakers se je pomeril z New Orleansom in izgubil z 92:114.po odločitvi trenerjani igral, tako kot še nekateri drugi najbolj pomembni členi floridske ekipe, kot je denimoPelikani so to izkoristili in zanesljivo zmagali, najbolj učinkovit igralec pa je bil lanska prva izbira na naboru NBA, ki je dosegel 26 točk in pobral 11 žog pod obema obročema, medtem ko je Brandon Ingram dosegel 24 točk.V floridski ekipi sta bila strelsko najbolj razpoloženas 17 ins 14 točkami.V noči na petek se bo Denver, kjer igra slovenski reprezentant, pomeril s Portlandom, Dallas pa dan kasneje z Minnesoto. Miami bo naslednjo pripravljalno tekmo igral 19. decembra, ko se bo pomeril s Torontom.