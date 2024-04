Luka Dončić in Dallas vroča tudi v Miamiju

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallasom v ligi NBA gostoval na Floridi. Gosti so zanesljivo premagali Miami s 111:92 in z zmago osvojili tudi prvo mesto v jugozahodni skupini. Dončić je k zmagi prispeval 29 točk ter po devet skokov in podaj ter le za malo zgrešil svoj 22. trojni dvojček v sezoni.

Kyrie Irving je dodal 25 točk ter si obenem prislužil milijon dolarjev bonusa (930.000 evrov), ker je Dallas prišel do 50. zmage v sezoni, on pa je nosil dres teksaške ekipe vsaj na 50 tekmah.

»Vemo le, da naše delo še ni končano in da pravzaprav šele začenjamo,« je po zmagi dejal Irving.

»Vendar moramo slaviti majhne zmage. In nocoj je bil korak v to smer, da smo samo proslavljali majhno zmago, ko smo dosegli 50 zmag. Nekateri fantje v slačilnici še nikoli prej niso doživeli 50 zmag,« je dodal 32-letni Američan.

Dallas pa je s 16. slavjem na zadnjih 18 tekmah v boju za čim boljše izhodišče v končnici osvojil prvo mesto v jugozahodni skupini.

»Sliši se odlično,« je po tekmi dejal trener gostujoče ekipe Jason Kidd: »Potrdili smo še en cilj.«

Dallas (50-30) se bo tako v prvem krogu končnice zahodne konference pomeril z Los Angeles Clippers; ta dvoboj se bo začel 20. ali 21. aprila.

To bo tretji dvoboj uvodnega kroga končnice med tema ekipama v zadnjih štirih sezonah; Clippers so dobili oba prejšnja v letih 2021 in 2022.

Naslednja tekma Dallas čaka v petek, ko bo v domači dvorani gostil najslabšo ekipo vzhodne konference, Detroit Pistons.