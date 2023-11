Luka Dončić in Kyrie Irving vse bolj uživata ob moštvenih uspehih

V nadaljevanju preberite:

Zelo dobri in tudi povprečni poznavalci lige NBA že deset mesecev ugibajo, ali lahko Luka Dončić in Kyrie Irving pretvorita svoje individualno velemojstrstvo v vrhunsko navezo, ki bo košarkarje Dallasa izstrelila na vrh razpredelnic. V drugi polovici prejšnje sezone so se trkali po prsih skeptiki, zdaj jim optimisti odgovarjajo v slogu: saj smo vedeli ... Teksaška zasedba je v prvih desetih nastopih v novem prvenstvu iztržila osem zmag, kar je njen najuspešnejši štart po letu 2007, njena glavna zvezdnika pa neskončno uživata v sožitju.

Ali lahko v takšnem slogu zdržita do konca pomladi, bo pokazal čas, toda za zdaj jima zelo dobro kaže. Ob moštvenih zmagah se lahko veselita tudi odličnega sodelovanja, kako začetek sezone doživlja Dončić? Kako visoko kotirata Dallasova asa v ligi NBA po točkah in asistencah, tako kot posameznika in kot naveza? Katere so nove moštvene odlike in katere kronične šibke točke?