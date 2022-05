Luka Dončić in soigralci še niso rekli zadnje besede

Košarkarji Dallasa so uspešno zaznamovali selitev dvoboja s Phoenixom v svojo dvorano. V tretji tekmi 2. kroga končnice lige NBA so namreč prvič zmagali (103:94) in znižali zaostanek za tekmeci na rezultat 1:2. Teksašani so unovčili glasno podporo 20.777 navijačev in si zagotovili dobro izhodišče pred naslednjo tekmo, ki bo v nedeljo ob »evropski« uri 21.30 v isti dvorani.

Dallas vodil že za 18 točk

Slovenski as Luka Dončić je naposled dobil pomoč soigralcev tudi proti Phoenixu. Posebej močno je opozoril nase Jalen Brunson, košarkar, ki je blestel v dvoboju prvega kroga končnice proti ekipi Utaha. Brunson je bil prvi strelec večera, dosegel je 28 točk (za dve 9:16, trojke 1:5, prosti meti 7:7), pri tem je dodal 4 skoke in 5 asistenc v 36 minutah igre v majici Dallasa. Dončić ni veliko zaostajal – zbral je 26 točk (za dve 9:18, trojke 2:7, prosti meti 2:5), 13 skokov, 9 asistenc in 2 ukradeni žogi v 34 minutah igre. Pri gostih nihče ni presegel meje 20 točk.

Phoenix je v prvi četrtini vodil s šestimi točkami prednosti (7:13), toda končala se je s prednostjo devetih točk za Dallas (29:20). Gostitelji so nato vseskozi nadzorovali potek tekme – v drugi četrtini so vodili za 14 točk (48:34), v tretji je najvišja njihova prednost znašala že 18 točk (71:53), Phoenix pa se jim je najbolj približal v zadnji četrtini pri zaostanku z 91:99.