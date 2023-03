Dončić se je po poškodbi vrnil v velikem slogu

Luka Dončić se je po petih tekmah počitka zaradi poškodbe vrnil s 30 točkami, 17 podajami in sedmimi skoki. A to ni bilo dovolj za Dallasovo zmago proti prvaku Golden State. Gostujoči košarkarji so bili boljši s 127:125.

Tesen poraz je posebej boleč, saj gre za neposredna tekmeca v boju za končnico. Golden State je z zmago na šestem mestu zahoda, ki neposredno vodi v končnico, Dallas je na devetem mestu, ki prinaša igranje v dodatnih kvalifikacijah play-inu.

Košarkarji z Teksasa nujno potrebujejo zmage, saj ima enak izkupiček 10. Los Angeles Lakers, ob tekmi manj za zmago zaostajata Utah in New Orleans, ki sta že na mestih, ki pomenijo konec sezone. Do konca rednega dela Dallas čaka še devet tekem. Še kako pomembna bo zdaj že petkova tekma proti Charlotte.

V American Airlines Centru sta se udarili ekipi, ki sta igrali lani v finalu zahodne konference. Več kot 20.000 gledalcev je videlo izjemno napeto končnico in boj za vsak koš.

Prvi strelec moštva Golden State Stephen Curry je dosegel 20 točk, a odločilni dve v zadnjih sekundah. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Gostje so krenili v zadnjo minuto s prednostjo 123:122, po uspešni obrambi pa je prav Dončić 32 sekund pred koncem zgrešil met za tri točke.

Takrat je odločilni met zadel prvi zvezdnik Golden Statea Steph Curry, ki ga je Dallas sicer dobro ustavil, a s svojo 20. točko je 8,9 sekunde pred koncem poskrbel za vodstvo 125:122. Dončić je zgrešil še met 8,9 sekunde pred koncem in tekma je bila praktično odločena. Po hitrem prekršku je Kevon Looney iz prostih metov razliko še povišal.

»Ostati moramo pozitivni, držati skupaj in razumeti, da bo šlo morda na bolje. Veliko tekem z tesno končnico smo že odigrali, vendar nismo bili uspešni. Ko so gostje pobegnili za tri točke, smo želeli hitro doseči koš, da bi nato prosti meti odločali o zmagovalcu. A se nam načrt ni izšel,« je po tekmi povedal domači trener Jason Kidd.

Po poškodbi spet igra tudi Vlatko Čančar. Na parketu je bil vsega dve minuti in 44 sekund. Na koncu pa je bil vseeno vesel, saj je Denver dosegel že 49. zmago v sezoni. S 118:104 je padel Washington, z 31 točkami, 12 skoki in 7 asistencami pa je bil še enkrat več najboljši posameznik na parketu Srb Nikola Jokić. 21 točk je dodal Michael Porter Jr.

Denver prepričljivo vodi v zahodni konferenci. Zdaj Čančarja in soigralce čaka priprava na veliki derbi lige, saj se bo Denver v noči na soboto pomeril z vodilno ekipo vzhoda in lige Milwaukeejem.

Tudi Milwaukee, za katerega Goran Dargić še vedno ne igra, je potrdil izjemno formo. Ponoči je visoko s 130:94 ugnal San Antonio. Grk Giannis Antetokounmpo je bil z 31 točkami in 14 skoki še enkrat več najbolj učinkovit igralec pri zmagovalcih, čeprav je igral le slabih 24 minut. Po 19 točk sta dodala Chris Middleton in Bobby Portis.