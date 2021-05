Luka Dončić: kar 44 točk, a vseeno poraz

Košarkarji moštva Dallas Mavericks z našim zvezdnikom Luko Dončićem so upali, da si bodo na tretji tekmi uvodnega kola letošnje končnice lige NBA že na stežaj odprli vrata nadaljevanja, pa temu ni bilo tako: na domačem parketu so namreč izgubili proti Los Angeles Clippers s 108:118 (86:89, 61:63, 34:31), tako da zdaj v seriji na štiri zmage vodijo z 2:1.



V uvodnih dveh predstavah so se v Kaliforniji obakrat bolje odrezali igralci iz Dallasa, kjer je bilo v pričakovanju prvega dvoboja na domačem igrišču že čutiti evforijo in tako prepričanje o končnem uspehu v tej seriji. Sprva je nato danes tudi kazalo, da bi se Mavericks lahko veselili tretjič zapored, obenem se je začel tudi veliki strelski večer našega rojaka Dončića, ki ga je med 9000 obiskovalci občudoval tudi legendarni nemški as, sicer Dallasova klubska legenda, Dirk Nowitzki. Toda favorizirano moštvo iz Los Angelesa se ni dalo, po večinoma izenačenih uvodnih treh četrtinah pa je v zadnjem strlo domači oreh.



Pri tem tako ni pomagal niti imeniten učinek slovenskega košarkarja: Dončić je tekmecem nasul kar 44 točk, ob tem pa v strelsko statistiko dodal še po 9 asistenc in skokov. To je bila doslej najučinkovitejša Dončićeva predstava na tekmah končnice lige NBA, v rednem delu je le enkrat, in sicer proti New Orleansu, dosegel več točk – 46. Pri zmagovalcih je blestel Kawhi Leonard, zbral je 36 točk.



Tekma št. 4 bo vnovič v Dallasu, tokrat v noči z nedelje na ponedeljek ob 3.30.



Druga dva izida – Boston : Brooklyn 125:119 (1:2 v seriji), Atlanta : New York 105:94 (2:1).

