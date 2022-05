Luka Dončić kot pred 20 leti Shaquille O'Neal in Kobe Bryant

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so Luka Dončić in soigralci v sedmi tekmi polfinala zahoda visoko zmleli Phoenix (90:123), vse boljši in obrambno zanesljivi Dallas samozavestno pogleduje tudi proti naslednjemu izzivu, ki ga bo sprejel v četrtek ob 3. uri po slovenskem času v San Franciscu. Tam ga bo pričakal favorizirani Golden State.

Zakaj je Luka Dončić eno leto po izločilnem dvoboju z Los Angeles Clippers veliko boljši kot lani? Zakaj je Dallas očitno ravnal pravilno, ko je namesto Kristapsa Porzingisa prišel v jato Spencer Dinwiddie? In zakaj Dallas upravičeno meri visoko tudi v naslednjem dvoboju z Golden Statom?