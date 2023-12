Dončić ni imel dovolj pomoči, Minnesota premočna za Dallas

Devetintrideset točk, 13 asistenc in 6 skokov slovenskega zvezdnika Luke Dončića ni bilo dovolj, da bi oslabljeni košarkarji Dallas Mavericks premagali vodilno moštvo zahodne konference Minnesoto Timberwolves. Gostje iz Minneapolisa so zadnjo četrtino dobili z 32:19 in po 119:101 (statistika) vpisali že 18. zmago v rednem delu sezone lige NBA. Dallas ostaja pri 15 (9 porazov).

Teksašani, pri katerih manjkajo štirje igralci, Kyrie irving, Maxi Kleber, Josh Green in Seth Curry, so dobili prvo četrtino s 30:26 in imeli ob polčasu vodstvo s 60:59. Tretjo četrtino so gostujoči košarkarji dobili z 28:22, v zadnji pa nadigrali utrujene domačine, pri katerih sta točke dosegala samo še Dončić in center Dereck Lively. Slednji je bil drugi strelec ekipe Jasona Kidda s 15 točkami, zbral je še šest skokov. Več kot 10 točk je dosegel le še Dante Exum (14).

Kyrie Irving in Luka Dončić sta soigralce spodbujala tudi s klopi. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Pri Minnesoti sta bila najbolj učinkovita Naz Reid (27 točk, 6 skokov) in Karl-Anthony Towns (21 točk, 17 skokov). Dallas bo v noči na nedeljo gostoval pri Portland Trail Blazers, ki ima samo šest zmag.

Dončić, ki je na deveti tekmi zapored dosegel 30 ali več točk, je bil na parketu 39 minut, met iz igre je imel 15/27 (55,6 %), za tri točke 2/7, izkoristil je vseh sedem prostih metov.

Karl-Anthony Towns in Luka Dončić sta zbrala po šest skokov. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Dončić je z 32,3 točke povprečno na tekmo drugi strelec sezone NBA, pred njim je le Joel Embiid iz Philadelphie (33,8). Dallas po štirih zmagah prvič izgubil, na drugi strani je Minnesota z ekipo Boston Celtics, ki je ugnala Cleveland Cavaliers s 116:107, skupaj na vrhu lige.