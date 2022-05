Luka Dončić ni zmogel vsega sam

Dallas je bil brez moči v prvi tekmi drugega kroga končnice v ligi NBA proti Phoenixu. Poraz s 114:121 je bil zanesljiv, saj so gostitelji v zadnji četrtini ušli že za 21 točk. Teksašani so imeli le enega zelo razpoloženega košarkarja in to je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić. Sijajni Ljubljančan se je ustavil pri 45 točkah s 50 odstotnim metom (15:30, za tri 4:11), dodal pa je še ducat asistenc in osem skokov. Maxi Kleber je bil drugi najučinkovitejši Dallasov mož z 19 točkami.

Deandre Ayton je bil najučinkovitejši ori Phoeniu. FOTO: Christian Petersen/AFP

Phoenix je od prve do zadnje minute narekoval ritem in ni dovolil niti enega vodstva gostov, ki so v tej sezoni izgubili vse štiri tekme proti moštvu iz Arizone, sicer najboljšem v prvem delu tekmovanja.

Pri Dallasu je zatajil Jalen Brunson, ki je dosegel le 13 točk. Dončić je na parketu preživel dobrih 44 minut. Najučinkovitejši košarkar Phoenixa, pri katerem je dvoboj z dvomestnim številom točk končalo šest igralcev, je bil Deandre Ayton s 25 točkami.

V četrtek bo v Phoenixu druga tekma.

Prepričljivo je polfinale vzhodne konference začel Miami, ki je oslabljeno Philadelphio brez najboljšega igralca Joela Embiida premagal s 106:92.

Tyler Herro je bil s 25 točkami prvi strelec Miamija. FOTO: Sam Navarro/Usa Today Sports

Izida –

Phoenix : Dallas 121:114 (35:25, 34:31, 27:23, 25:35) – 1:0

Ayton 25 (met iz igre 12:20 iz igre) in 8 skokov, Booker 23, Paul 19, Johnson 17, Bridges 13, Crowder 11, Payne 9, McGee 4; Dončić 45 (met iz igre 15:30, za tri 4:11, prosti meti 11:14), 12 skokov in 8 podaj v 44 minutah, Kleber 19 (za tri 5:8), Finney Smith 15, Brunson 13, Dinwiddie 8, Bullock 7, Powell 4, Bertans 3.

Miami : Philadelphia 106:92 (30:22, 20:29, 30:21, 26:20) – 1:0

Herro 25 (met iz igre 9:17 iz igre, za tri 4:6 za tri), Adebayo 24 in 12 skokov, Butler 15 in 9 skokov, Tucker in Vincent po 10, Yurtseven in Martin po 6, Oladipo in Strus 5; Harris 27 (11:18 iz igre), Maxey 19, Harden 16 (5:13 iz igre, 2:7 za tri) in 9 skokov, Korkmaz 9, Green 5, Jordan, Reed in Milton po 4, Bassey in Thybulle po 2, Embiid ni igral.