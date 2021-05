Dončić postavlja mejnike, do 5000 točk hitreje kot James

Dragić zadeva trojke v odločilnih trenutkih

Izidi, NBA

Pri zanesljivi zmagi Dallasa proti Clevelandu s 110:90 je Luka Dončić v svoji 194. tekmi v NBA prišel do mejnika 5000 točk, najhitreje med vsemi aktivnimi košarkarji.Ljubljančan je za mejnik potreboval sedem točk. Le štiri minute je potroboval za dosežek, ko je zadel dva prosta meta. LeBron James je potreboval 197 tekem. Sicer pa je Luka mejo presegel kot 13. najhitrejši v zgodovini. Brez konkurence je, ki mu je to uspelo na 133 tekmah, drugemupa na 161.Dvaindvajsetletni Dončić zadnjih 16 minuz, ker si je Dallas priigral že zajetno prednost. V le 23 minutah je dosegel 24 točk, s čimer je bil prvi domači strelec, ujel pa je tudi osem odbitih žog.Skupno je Dončić pri 5017 točkah. Od Slovencev so jih v NBA več dosegli leinDallas s tretjo zaporedno zmago in deveto na zadnjih 11 tekmah potrdil zmago v Jugozahodni diviziji, kar mu je uspelo četrtič do zdaj, prvič po letu 2010.Miami je s 121:112 premagal Minnesoto in je pet tekem do konca na šestem mestu, ki še prinaša neposredno uvrstitev v končnico. Ima zmago več in poraz manj od Bostona, s katerim se bo do konca rednega dela pomerili še dvakrat.Floridčani so imeli proti eni od najslabših ekip v ligi, proti kateri pa so izgubili zadnjih pet medsebojnih tekem, več razpoloženih igralcev. Najučinkovitejši je bil s 27 točkamijih je dodal 25 točk,pa 23. Po zaslugi izkušenega Ljubljančana in Herra je bilo razmerje v doseženih točkah igralcev s klopi 57:19.»Ne zanimajo me točk, temveč igranje v končnici. To je pomembno,« je bil odločen Dragić, ki je v 32 minutah dodal še štiri skoke in tri podaje.110:90 (Dončić 24 – met izi igre 8:17, za tri 1:5, prosti meti 7:7, 8 skokov in podaja v 23 min, Hardaway 20, Richardson 18, Powell, Burke, Brunson in Hinton po 8, Green 6, Finney-Smith 5, Cauley-Stein 3, Bey 2; Sexton 27, Osman 22).121:112 (Herro 27, Butler 25, Dragić 23 – met iz igre 10:18 iz igre, za tri 3:6, 4 skoki in 3 podaje v 32 minutah, Adebayo 15, Nunn 12, Ariza in Robinson po 6, Iguodala 5, Dedmon 2; Towns 27, Edwards 25, Russell 17, Rubio 16).Utah : Denver 127:120 (Bogdanović 48 – met iz igre 16:23, za tri 8:11, Clarkson 21, Gobert 14; Porter 31, Jokić 24 in 13 podaj,ni igral).109:107121:99122:112141:133128:105106:101104:113