Luka Dončić povsem blizu novemu trojnemu dvojčku

Izidi lige NBA:

Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo (34) sta bila na parketu več zanimivih bitk. FOTO: Nick Monroe/Usa Today Sports

Košarkarji Dallasa so izgubili napeto tekmo lige NBA v Milwaukeeju s 109:112, čeprav so imeli v končnici tudi možnosti za zmago. Gostje so nazadnje vodili v 46. minuti dvoboja (103:105), zadnji koš zanje pa je dosegelza znižanje zaostanka na 111:109.Slovenski as Dončić je zbral 28 točk (za dve 11:17, za tri 1:7, prosti meti 3:7), 9 skokov, 13 podaj in 4 osebne napake v 35 minutah igre,je v ekipo Dallasa dodal 22 točk,pa 15 točk in 10 skokov.Pri zmagovalcih je bil pričakovano prvi strelec derbija grški zvezdnikki je primaknil k uspešnemu večeru gostiteljev 34 točk, 9 skokov in eno asistenco v 30 minutah igre,je dodal 25 točk.Tako Milwaukee na vzhodu kot Dallas na zahodu se nahajata v območju, ki prinaša nastop v letošnji končnici lige NBA. Dallas bo igral naslednjo tekmo v nedeljo zvečer (21.00) proti Chicagu, Miami, čigar majico nosipa prav tako v nedeljo po našem času, toda 19 ur prej proti Detroitu. Denver () čaka naslednji izziv v ponedeljek ob 2. uri.Boston : Orlando 124:97Cleveland : New York 106:103Milwaukee : Dallas 112:109Oklahoma : Chicago 127:125 (po podaljšku)Utah : Atlanta 116:92Sacramento : LA Clippers 100:138