Luka Dončić se drži za gleženj, Jason Kidd za glavo

Za košarkarji Dallasa so trije neprijetni tedni, med katerimi so izgubili sedem od devetih tekem v ligi NBA in se otepali poškodb, vrhunec pa je prišel v zadnjih dveh nastopih. Najprej so na domačem parketu gladko klonili proti New Orleansu (91:107), ki so ga le 48 ur prej v gosteh ugnali z 32 točkami razlike, naslednji dan še proti Memphisu (90:97), resda s pomembnimi olajševalnimi okoliščinami. Kristapsu Porzingisu, ki je zaradi oteklega kolena izpustil drugi zaporedni dvoboj, se je na klopi pridružil še Luka Dončić z vnetim levim gležnjem. Kaj sledi?