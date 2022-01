Luka Dončić sprejema glasove podpore do nedelje zjutraj

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James (Los Angeles Lakers) še naprej vodi v glasovanju navijačev za igralce, ki bodo nastopili na tekmi All Star. Ta bo v noči na 21. februar v Clevelandu. Slovenski as Luka Dončić (Dallas Mavericks) je osmi v zahodni konferenci in tretji med branilci zahoda.

James je doslej zbral 6.827.449 glasov, najbližje mu je Stephen Curry iz Golden State Warriors s 6.019.418. Pred Dončićem, ki je skupno na 15. mestu po številu glasov, so na zahodu še Nikola Jokić (Denver Nuggets) s 4.132.522, Andrew Wiggins (Golden State Warriors) z 2.644.571, Ja Morant (Memphis Grizzlies) z 2.623.359, Paul George (Los Angeles Clippers) z 2.312.248 in Anthony Davis (Los Angeles Lakers) z 2.071.920.

V vzhodni konferenci so na vrhu Kevin Durant (Brooklyn Nets) s 5.496.513 glasovi, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) s 5.124.925, DeMar DeRozan (Chicago Bulls) s 4.121.034, Joel Embiid (Philadelphia 76ers) s 3.305.229 in Trae Young (Atlanta Hawks) z 2.147.111. Konec glasovanja bo 23. januarja ob 6. uri zjutraj po slovenskem času, začetni peterki pa bodo objavili pet dni pozneje.

Glasovanje za All-Star