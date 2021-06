Dončić vztraja, da ni še ničesar dosegel v ligi NBA in sanja o Tokiu

Na letošnjem seznamu reprezentančnih kandidatov so osmerica z zadnjega eurobasketa, leta 2017 poškodovani Zoran Dragić in naturalizirani center Mike Tobey namesto Anthonyja Randolpha. Manjkajo še Goran Dragić, Gašper Vidmar in Sašo Zagorac, kakšne vzporednice bi lahko povlekli v pričakovanju olimpijskih kvalifikacij?

Dallasov zvezdnik vztraja, da ni še ničesar dosegel v ligi NBA. FOTO: Jure Eržen/Delo

na košarkarskih igriščih navdušuje z genialnimi potezami izjemnega umetnika, med druženji z novinarji pa si običajno pusti puliti besede iz ust s kleščami, in današnji dan ni bil izjema. V Sloveniji, kjer je razmerje med gostobesednimi in ustvarjalnimi v izrazito negativnem razmerju, je to vendarle celo prijetna sprememba. Ljubljančan je zadnjič igral za reprezentanco kot 18-letni član madridskega Reala, jutri ob 20. uri pa ji bo prvič po štirih letih pomagal na pripravljalni tekmi s Hrvaško v Stožicah kot velezvezdnik Dallasa.Vedno mi je bilo v čast igrati za Slovenijo, še posebej s takšnimi soigralci. Vsi so odlični fantje, uživam v njihovi družbi in prepričan sem, da lahko tudi letos uspešno branimo barve naše reprezentance.Vedno je lažje igrati kot gledati soigralce. Menim, da so zelo dobro opravili svoje delo in upam, da bodo nadaljevali v takšnem slogu.Spomnim se, da je bila dvorana povsem polna. Vzdušje je bilo neverjetno. Vem, da zdaj tribune ne bodo polne zaradi razmer, ampak občutki bodo enaki. Upam, da bo prišlo toliko navijačev, kot jih lahko zaradi omejitev. Napoved? Zmaga Slovenije!To je trenutno največji motiv. Zmagati moramo na vseh štirih tekmah in se uvrstiti na olimpijske igre. Menim, da imamo moštvo, ki si lahko priigra vozovnico za Tokio in še nekaj več. Prvi cilj pa je prvo mesto na turnirju v Kaunasu.Na eurobasketu 2017 smo se tako dobro ujeli, da je vsak vedel, kaj je njegova naloga. Od tedaj se je spremenilo precej stvari. Dodatno smo odrasli, med nami pa ni več, ki nas je na EP 2017 navduševal z odlično igro in kot vodja. To je velik minus. A imamo tudi druge vodje,... Glavna razlika je, da z nami ni več Gorana, kar je izziv tudi zame. Delati moram na tem, da bom še boljši vodja.V našem moštvu lahko vsi zadevajo trojke. Vedno pa pravim, da moraš izkoriščati neovirane mete, kjerkoli se ti ponudijo. Če bodo fantje še naprej tako zadevali, nas bo težko ustaviti.Privoščil sem si teden dni brez treninga, tako da se zdaj še ogrevam. Za olimpijske kvalifikacije bom pripravljen.Evropska košarka je bolj moštvena in taktična, znova se moram navaditi na Fibina pravila, saj sem jih že nekoliko pozabil.Prijetno je, a tudi težko, saj uspeh prinese veliko obveznosti. Hkrati pa nisem še ničesar dosegel. Moj cilj je osvojiti naslov prvaka lige NBA. Dolga pot je še do tja.Zelo dolgo že sodeluje z reprezentanco in celotno moštvo ga spoštuje. To je odlično izhodišče. Za vsakega košarkarja je predvidel akcije, saj je košarka moštvena igra in imamo igralce, ki lahko postorijo vse.