Luka Dončić začel serijo s trojnim dvojčkom, Dallas pa z zmago

Goran Dragić je bil odličen pri Miamiju, a lanski finalisti iz Floride so bili za las prekratki v prvi tekmi. FOTO: Quinn Harris/AFP



Goran Dragič prvi mož Miamija



Milwaukee : Miami 109:107 ‒ podaljšek



LA Clippers : Dallas 103:113



Brooklyn : Boston 104:93



Denver : Portland 109:123

je v velikem slogu in s trojnim dvojčkom začel končnico v NBA, Dallas pa je premagal LA Clippers s 113:103.in Miami sta serijo proti Milwaukeeju začela s porazom 107:109 po podaljšku. Do vodstva z 1:0 tudi Brooklyn in presenetljivo Portland, ki je zmagal v Denverju.V Dončićevi drugi končnici v najmočnejši košarkarski ligi na svetu so še drugič tekmeci iz Los Angelesa, ki so bili lansko leto boljši s 4:2.Dončić je zablestel v pravem trenutku. Z 31 točkami je bil prvi strelec tekme, statistiko pa je napolnil še z desetimi skoki in 11 podajami. Na sedmi tekmi končnice je bil to že njegov četrti trojni dvojček.»Zmaga pomeni veliko, a se zavedamo, da moramo doseči še tri zmage. Prepričan sem, da bo trd boj do konca. Upam, da bo zmagovalec drug. Lanska izkušnja je bila zame zelo pomembna. Igrati v končnici je res zabavno,« je nasmejan po tekmi razlagal Dončić.je dodal 21 točk, pri Clippersih pa sta bila najboljša, ki je ob 26 točkah ujel še deset odbitih žog, ins 23 točkami, a sta skupaj izza črte metala le 3:14.Dvoboj se je razpletal v zadnji četrtini, v katero je šel Dallas s prednostjo šestih točk. Gostitelji so devet minut pred koncem ušli za dve (89:87), slabe štiri minute pred koncem pa sta zabijanjein trojke Hardawaya usmerila Dallas proti vodstvu 1:0. Več kot dve minuti Clippersi niso zadeli, Dallas pa je njihov mrk izkoristil in ušel za sedem točk. Tekma je bila odločena.Druga tekma bo v noči na sredo (4.30) prav tako v Kaliforniji.je bil prvi strelec Miamija, ki pa je v Milwaukeeju izgubil po hudem boju in po podaljšku. Dragić je dosegel 25 točk. V napetem finišu dvoboja je 20 sekund pred koncem podaljška s trojko iz kota izenačil, toda s polrazdalje prek rokeje za prvo zmago zadel. V preostalih 0,5 sekunde je, ki je izsilil podaljšek, blokiral»Igrajo doma in so pod pritiskom. Morajo zmagati. Tekma je bila tesna, imeli smo svoje priložnosti, nismo jih izkoristili,« je po tekmi povedal Dragić.Middleton je bil s 27 točkami prvi strelec domačih,pa se je izkazal s 26 in 18 skoki. Grški superzvezdnik je iz 13 poskusov zadel le šest prostih metov. Gostitelji sicer niso imeli svojega dne, saj so izza črte metali le 16-odstotno (5:31). Miami je iz 50 poskusov zadel 20 trojk.Druga tekma bo v noči na torek (1.30) prav tako v Wisconsinu.(Middleton 27, J. Antetokounmpo 26 in 18 skokov, Holiday 20, Lopez 18, Portis 8, Forbes 5, DiVincenzo 3, Connaughton 2;25 ‒ met iz igre 10:17, za tri 5:10, 2 skoka in podaja v 35 min, Robinson 24, Butler 17 in 10 skokov, Nunn in Herro po 10, Adebayo 9 in 12 skokov, Ariza 8 in 12 skokov, Iguodala in Dedmon po 2.(Leonard 26 in 10 skokov, George 23, Rondo in Batum po 11, Beverley 10, Zubac in Ibaka po 8, Morris 4, Jackson 2; Luka Dončić 31 – met iz igre 11:24 iz igre, za tri 5:11, prosti meti 4:7, 10 skokov in 11 podaj v 41 min, Hardaway 21, Finney-Smith 18, Brunson 15, Porzingis 14, Richardson 8, Kleber 6).(Durant 32 in 12 skokov, Irving 29, Harden 21, 9 skokov in 8 podaj, Harris 10; Tatum 22,Smart 17, Walker 15, R. Williams 11, Fournier 10).(Jokić 34 in 15 skokov, Porter 25 in 9 skokov, Gordon 16 in 9 skokov, Morris 10, Campazzo 8, Čančar ni igral; Lillard 34, McCollum 21, Anthony 18, Nurkić 16 in 12 skokov, Simons 14).