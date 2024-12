Luka in Kyrie nemočno opazovala ples Clippersov

Košarkarji Dallas Mavericks so v rednem delu severnoameriške lige NBA doživeli deseti poraz. V domači dvorani jih je s 118:95 premagala gostujoča zasedba Los Angeles Clippers. V dresu Teksašanov ni bilo načetih Luke Dončića (peta) in Kyrieja Irvinga (rama).

Košarkarji Dallasa so bili ob koncu dvoboja brez svojega udarnega branilskega para nemočni proti gostom iz mesta angelov. Stik z njimi so držali do sredine tretje četrtine, nato pa so Clippers pobegnili in si ustvarili dvomestno število točk naskoka. V zadnji četrtini so nato ohranjali prednost, ob koncu pa to še precej povišali za zanesljivo zmago, 16. v sezoni.

S tem Dallasa (17-10) na lestvici niso ujeli, so pa četrtouvrščeni košarkarji iz Teksasa nekoliko bolj oddaljeni od vrha zahoda, ki ga zasedajo Oklahoma City Thunder (21-5). Ti so bili v gosteh boljši od Orlando Magic s 105:99.

Pri Dallasu je 22 točk dosegel Klay Thompson, 19 jih je dodal Spencer Dinwiddie. Pri gostih je Norman Powell dvoboj končal z 29 točkami, dobro pa sta mu sledila še James Harden s 24 in Ivica Zubac (15 skokov) z 21 točkami.

»Seveda se pozna, gre za dva izmed najboljših igralcev na svetu in vemo, kako radi igramo bodisi z Dončićem bodisi s Kyriejem na parketu,« je igranje brez Dončića in Irvinga opisal Dinwiddie.

»Klay je bil odličen, tudi celotna skupina igralcev. Na koncu so nam pošle moči, a treba je pohvaliti tudi tekmece. Nocoj so bili boljši,« je dodal trener Dallasa Jason Kidd in dodal: »Predvsem v 'pick&rollu' so odlični. Tudi Zubac nas je z igro s hrbtom proti košu in napadalnimi skoki uničeval.«

Klay Thompson je bil najboljši strelec Dallasa. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

Dallas je iz igre zadel le 39,5 odstotka metov, od tega 23,3 odstotka za tri točke. »Je frustrirajoče, ko tako slabo zadevaš izza črte, sam sem bil velik del tega. Ampak ni konec sveta, prvič smo igrali brez obeh najboljših posameznikov,« pa je dejal Thompson, ki je zadel dva od devetih metov za tri točke.

Popravni izpit za Mavericks sledi že v noči s sobote na nedeljo, ko bodo še na drugi zaporedni tekmi gostili Clippers. Tekma se bo začela ob 2.30 po slovenskem času.

Ponoči je praznih rok ostal tudi Denver. Nuggets, pri katerih zaradi poškodbe kolena že dlje časa ne igra drugi slovenski predstavnik v NBA Vlatko Čančar, manjkal bo vsaj do februarja, so skoraj pripravili preobrat proti Portlandu, a tesno izgubili s 124:126. Portland si je na domačem parketu ustvaril 17 točk prednosti ob koncu tretje četrtine, v zadnji pa je vseskozi Denver pritiskal in minuto pred koncem celo povedel s 122:120. Nikola Jokić, ki je dvoboj končal s 34 točkami, je 17 sekund pred koncem izenačil na 124:124, s polaganjem pa je zvok sirene prehitel Anfernee Simons za svojo 28. točko.

Rekordni LeBron

Nov rekord je ob zmagi Los Angeles Lakers proti Sacramento Kings (113:100) postavil LeBron James in postal igralec z največ odigranimi minutami v rednem delu sezone. Zdaj je pri 57.471 minutah, pred tem pa je imel najboljšo znamko Kareem Abdul-Jabbar s 57.446.

Danes je James dosegel 19 točk, 25 jih je za Jezernike dodal Austin Reaves, 21 pa Anthony Davis (18 skokov). Pri domačih je De'Aaron Fox zbral 26 točk.

New York Knicks so pri Minnesoti slavili s 133:107, v nekdanjo dvorano pa se je vrnil Karl-Anthony Towns in ob zmagi svojih kratkohlačnikov dosegel 32 točk in 20 skokov. Presenetljiv poraz je doživel Boston. Celtics so namreč doma klonili pred Chicago Bulls s 108:117.

LeBron James je postavil nov rekord. FOTO: Ezra Shaw/AFP

Visoko na zahodu vztrajata Memphis Grizzlies in Houston Rockets. Prvi so za 51 točk ugnali Golden State Warriors brez Stephena Curryja (144:93), drugi pa so prav tako visoko ugnali oslabljene New Orleans Pelicans s 133:113. Phoenix Suns so zabeležili četrti poraz na zadnjih šestih tekmah, tokrat jih je doma ugnala zasedba Indiana Pacers s 120:111. Phoenixu ni pomgalo niti 37 točk Kevina Duranta. Po podaljšku je bil San Antonio boljši od Atlanta Hawks, pri čemer je ob zmagi s 133:126 Victor Wembanyama dosegel 42 točk.

Izidi:

Detroit Pistons – Utah Jazz 119:126

Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 99:105

Washington Wizards – Charlotte Hornets 123:114

Boston Celtics – Chicago Bulls 108:117

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 94:101

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 133:113

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 144:93

San Antonio Spurs – Atlanta Hawks 133:126 (podaljšek)

Dallas Mavericks – LA Clippers 95:118

Phoenix Suns – Indiana Pacers 111:120

Minnesota Timberwolves – New York Knicks 107:133

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 126:124

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 100:113