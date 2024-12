Dallas proti LA Clippers brez poškodovanega Dončića

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić ne bo igral na naslednji tekmi rednega dela severnoameriške lige NBA proti Los Angeles Clippers, poroča medijska hiša ESPN. Petindvajsetletni Ljubljančan ima namreč težave s peto, zaradi česar bo izpustil dvoboj, ki se bo v Dallasu začel v noči z danes na petek ob 2.30 po slovenskem času.

Dončić zaradi poškodbe pete zadnje dni ni treniral, potem ko je v ponedeljek ob zmagi proti Golden State Warriors dosegel 45 točk, 11 skokov in 13 podaj. V povprečju sicer dosega 28,9 točke, 8,6 skoka, 8,2 podaje ter 2,1 ukradene žoge na tekmo. Mavericks so to sezono odigrali šest tekem, ko je Dončić počival zaradi poškodb. Dosegli so pet zmag ob enem porazu.

ESPN nadalje poroča, da se je po težavah z ramo na treninge vrnil Kyrie Irving, ki pa ostaja vprašljiv za dvoboj proti Clippers. Moštvo iz Los Angelesa je na lestvici zahodne konference z razmerjem zmag in porazov 15-12 trenutno na devetem mestu, medtem ko sta pred Dallasom (17-9) po izkupičku le Oklahoma (20-5) in Memphis (18-9).