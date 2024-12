Luka Dončić je imel 69 razlogov za smeh

V nadaljevanju preberite:

V zavetju Silicijeve doline, raja za tehnološke velikane v Združenih državah Amerike, je Luka Dončić znova dokazal, da na košarkarskem igrišču pamet in občutek za igro štejeta več kot napredne metrike in utapljanje v statistiki. Na igrišče Chase Centra v San Franciscu je po petih dneh premora stopil spočit in Dallas povedel do dragocene zmage nad Golden State Warriors. Če je proti Oklahomi odigral najslabšo, je bila tekma v noči na torek zagotovo Lukova najboljša v tej sezoni.

Košarkarji Oklahome so v četrtfinalu medsezonskega pokala z robustno košarko in obrambo, ki je od igre povsem odrezala Dončića (v prvem polčasu je zbral le dve točki), Dallasu poslali svarilo, da z uvrstitvijo v finale lige NBA mislijo zelo resno. Poraz v dvoboju, ki je v zadnjih sezonah prerastel v derbi, za Dallas ni bil nujno slab, po petih dneh dobrodošlega premora je na parket glamuroznega Chase Centra v San Franciscu pritekla drugačna ekipa.

Dončića so bodice, vanj so jih uperili predvsem (neobjektivni) nekdanji košarkarji, podžgale. Teksašani so zadeli prvih devet metov iz igre, Luka je prispeval tri in za tri tudi asistiral, Dallas je v brezhibni prvi četrtini dosegel 46 točk. Na večini tekem bi bilo to dovolj za mirno plovbo, a ne pri Golden Statu, kjer domujejo začetniki moderne košarke, ki v ospredje postavlja met za tri točke. Klay Thompson je s sedmimi trojkami iz 11 poskusov in skupno 29 točkami spomnil navijače bojevnikov, zakaj so mu trinajst let jedli iz roke, o glavni zvezdi večera pa ni bilo dvoma.