Lukova priljubljenost v stratosferi, po njem imenujejo sinove

Nostalgijo po starih dobrih časih pred koronsko krizo je obudil dvoboj med košarkarji moštev Miami Heat in Dallas Mavericks. Marca 2019 in tudi februarja lani se je na Floridi trlo slovenskih navijačev, ko sta se srečala Goran Dragić in Luka Dončić. Tokrat je American Airlines Arena precej samevala, le tu in tam kakšen vzklik tudi v slovenščini, v komornem vzdušju pa so se bolje znašli gostje iz Teksasa.