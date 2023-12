Mark Cuban razočaran kljub svežim milijardam, Luka Dončić nič manj

V nadaljevanju preberite:

»Nič se ni spremenilo, razen stanja na mojem bančnem računu,« je zagotovil Mark Cuban, ko mu je upravni odbor lige NBA soglasno dovolil prodajo večinskega dela košarkarske franšize Dallas Mavericks Miriam Adelson in njenemu zetu Patricku Dumontu iz igralniškega imperija Las Vegas Sands. Po 23 letih od nakupa naj bi za 69-odstotni delež prejel 3,9 milijarde dolarjev, zadržal pa 27 odstotkov in ohranil vpliv na športno vodenje kluba. Novi časi se niso začeli obetavno. Luka Dončić in soborci so doživeli eno od najbolj neprijetnih razočaranj v sezoni.

Pred zmago s 113:110 so igralci Clevelanda pripotovali v Teksas kot 7. v vzhodni konferenci, a brez treh najboljših strelcev moštva. Kaj se je zalomilo Dallasu? Zakaj se je Dončić posul s pepelom po učinkoviti predstavi? Zakaj se je tik pred koncem tekme odločil za podajo Sethu Curryju? Katero mesto zdaj zaseda slovenski as na lestvici strelcev in kakšno je njegovo decembrsko povprečje? Zakaj Jason Kidd pravi, da je Dončić vprašljiv pred vsako tekmo? Kako uspešen je Dallas brez poškodovanega Kyrieja Irvinga in kako je bil z njim?