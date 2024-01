Mark Cuban uslužbencem sporočil, da bodo razdelili 35 milijonov evrov

Mark Cuban je uslužbencem moštva lige NBA Dallas Maverics poslal elektronsko poštno sporočilo, ki jim je raztegnilo nasmehe do ušes. Bivši večinski lastnik, ki je s prodajo svojega deleža postal bogatejši za 3,2 milijarde evrov, in novi lastniki Miriam Adelson ter Sivan in Patrick Dumont, so se odločili, da bodo soustvarjalce blagovne znamke košarkarske franšize v ligi NBA nagradili z bonusom v višini več kot 32 milijonov evrov.

»V zahvalo za vaše trdo delo, da ste iz Mavs naredili čudovito organizacijo, bo vsak od vas prejel bonus od mene ter družin Adelson in Dumont,« je zapisal Cuban in razkril, da bodo izplačali dobrih 30 milijonov evrov bonusov.

»Za izračun vašega bonusa smo upoštevali, koliko časa ste delali za Mavs. Bonus boste prejeli v bližnji prihodnosti,« je osrečil uslužbence 65-letni milijarder, ki bo ohranil 27 odstotni lastniški delež in imel vajeti v rokah pri športnih odločitvah.

Cuban, ki je tudi veliki navijač slovenskega čudežnega fanta, najdragocenejšega Dallasovega košarkarja in glavnega zvezdnika Luke Dončića, je leta 2000 za le 260 milijonov evrov postal večinski lastnik prvaka lige NBA leta 2011.