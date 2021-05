Miami že v prvi četrtini zaostal za 26 točk, pirov rekord Lillarda

Kar 22 trojk Milwaukeeja

Nikola Jokić je bil predober za obrambo Portlanda. FOTO: Matthew Stockman/AFP

Čančarju drobtinice

Izida:

je v 25 minutah dosegel 18 točk za Miami Heat, ki na drugi tekmi prvega kola končnice lige NBA ni bil konkurenčen Milwaukee Bucks in je izgubil kar z 98:132 . V seriji je 2:0 v zmagah za moštvo, ki je zbral 31 točk in 13 skokov.V Denverju so Nuggetspremagali Portland Trail Blazers s 128:109 in izenačili na 1:1. Gostom ni pomagalo niti devet trojk. Osem jih je dosegel v prvem polčasu in tako izenačil rekordiz leta 2001. Skupaj je zbral 42 točk. Met za 3 je imel 9:16 (56,3 %).Dallasbo ponoči (4.30) gostoval na drugi tekmi proti LA Clippers in želel vpisati še drugo zmago.Lanski finalisti iz Miamija so prvo tekmo izgubili šele v podaljšku, na drugi pa niso bili konkurenčni Milwaukeeju, ki je prvo četrtino dobil kar s 46:20 in se ni več ozrl nazaj ter dobil vse štiri četrtine. Tekma številka 3 bo v petek.Za Vročico je 19 točk dosegelni imel svojega dne in je vpisal 10 točk, le malo boljši je bil(16). Pri Bucks se je izkazal, ki je zadel šest trojk za skupaj 22 točk. Dragić je poleg 18 točk (met iz igre 5:11, za tri 1:5, prosti meti 7:8) prispeval še 4 podaje in 2 skoka.Milwaukee je dosegel 22 trojk, kar je klubski rekord, v prvi četrtini 10, kar je izenačitev rekorda lige.Tudi druga tekma se je končala z zanesljivo zmago nosilcev. ​Kot običajno je bil pri Denverju najboljši srbski center. Glavni kandidat za najkoristnejšega igralca rednega dela je vpisal 38 točk, 8 skokov in 5 asistenc. Zadel je 15 od 20 metov iz igre.Gostitelji so bili boljši v vseh četrtinah, v prvi in drugi za 6 točk, v tretji za 2 in v četrti za 5. Čančar je vstopil v igro v zadnjih minutah, ko je bila tekma odločena. Na parketu je prebil 2 minuti in 43 sekund, ostala statistika je ostala prazna.Ponoči bodo tri tekme, Dončić bo z Dallas Mavericks lovil drugo zmago na gostovanju pri Los Angeles Clippers. Preostali tekmi sta Brooklyn Nets vs. Boston Celtics in Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers.: Miami Heat 132:98 – 2:0 v zmagah(Goran Dragić 18 točk, 2 skoka, 4 podaje v 24 min. za Miami): Portland Trail Blazers 128:109 – 1:1 v zmagah(Vlatko Čančar brez točk v 2:43 minute za Denver)* igrajo na 4 zmage