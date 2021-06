Milwaukee slavi Middletona, njegova predstava osupnila tudi Antetokounmpa

Prepričan, da bo lahko igral

Billups po koncu sezone iz Los Angelesa v Portland

je izenačil rekord kariere, ko gre za tekme končnice (38 točk), kar 20 točk pa je dosegel v zadnji četrtini za končnih 113:102 v Atlanti.je za domače moštvo na svoji prvi domači tekmi konferenčnega finala v karieri prispeval 35 točk, a zadnjo četrtino odigral z načetim desnim gležnjem, potem ko je nesrečno stopil na sodnika. Danes naj bi opravil dodatne preglede pred četrto tekmo, ki bo v torek zvečer. Middleton je k odločilnemu nizu v zadnji četrtini, ki je na koncu prinesel zmago Milwaukeeju, prispeval deset točk, skupno pa je za dvojnega dvojčka zbral še enajst skokov in sedem podaj.»Na začetku nam nikakor ni steklo, res nismo igrali dobre košarke. A najpomembneje je bilo, da smo vztrajali in uspelo nam je pripraviti preobrat,« je povedal nesporni junak večera.»Kar je storil danes, je bilo neresnično,« pa je dejal, ki je doegel 33 točk. Milwaukee je zaostajal večji del dvoboja, ki ga je prelomila šele zadnja četrtina. Atlanta je pred začetkom niza 15:3 vodila s 95:88, nato je Middleton zadel prvega od svojih treh metov za tri točke in pomagal spreobrniti izid na 98:103. »Bil je neverjeten. Nosil je ekipo na koncu ... Kar sem videl danes, je bila veličina. Tako preprosto.«Antetokounmpo je pred 16.600 gledalci tekmo končal pri 33 točkah in prav tako 11 skokih. Young je po tekmi dejal, da ga gleženj boli, vendar sam ne dvomi o svojem nastopu na četrti tekmi. »Obiskal bom zdravnike in fizioterapevte in z njihovo pomočjo bom brez dvoma lahko naprej igral. Takšen je načrt.«Italijanje za domačo ekipo s klopi dodal 18 točk,13 in11. Četrta tekma bo na sporedu v noči na sredo v Atlanti. Zmagovalca tega dvoboja čaka prvak zahodne konference, kjer Phoenix proti moštvu Los Angeles Clippers, krvniku Dallasav prvem krogu, vodi v zmagah s 3:1.je novi trener ekipe Portland Trail Blazers. Eden od pomožnih trenerjev moštva Los Angeles Clippers, ki v finalu zahodne konference proti Phoenixu v zmagah zaostaja z 1:3, bo 15. trener v zgodovini moštva iz Oregona. Novico o prihodu 44-letnega Billupsa v Portland je v nedeljo zvečer sporočil generalni menedžer tega kluba. Billups je v ligi NBA med letoma 1997 in 2014 igral za Boston, Toronto, Denver, Minnesoto, Detroit, New York in Los Angeles Clippers. Najslavnejše trenutke v igralski karieri je dosegel leta 2014, ko je v dresu Detroita osvojil naslov najmočnejši košarkarski ligi na svetu po finalni zmagi nad ekipo Los Angeles Lakers ter bil izbran za najkoristnejšega igralca finalne serije.Atlanta Hawks :102:113 - Milwaukee vodi z 2:1 v zmagah