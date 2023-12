Ja Morant je mahanje s pištolo zamenjal s prijaznostjo in ponižnostjo

Ja Morant, eden od največjih zvezdnikov mlajšega rodu v ligi NBA, odšteva dneve, ko bo znova lahko igral. Štiriindvajsetletnega košarkarja Memphisa je vodstvo lige kaznovalo s prepovedjo igranja na 25 tekmah zaradi neprimernih dejanj izven parketa, ki so sprožila ogorčenje v javnosti. Prvo tekmo v sezoni naj bi igral v ponedeljek proti Oklahomi. Pred tem je s posebnim dovoljenjem kluba dobil priložnost za soočenje z novinarji, na katerem je odkrito govoril o obdobju brez košarke.

»Odštevam dneve. Vsak dan se zbudim in rečem, da sem še en dan sem bliže,« je odprl dušo in se pokesal tudi za slabe rezultate moštva. V dosedanjem delu prvenstva je Memphis zmagal le šest tekem, v zahodni konferenci je slabši le San Antonio s štirimi zmagami.

»Prevzemam odgovornost, čeprav nisem bil na parketu. Odločitve, ki sem jih sprejel, so me odstranile od tega, da bi se z moštvom boril na igrišču. Končnica je zdaj zelo oddaljena,« se je kesal branilec, ki je v povprečju v prvih štirih sezonah lige NBA dosegal po 22,4 točke na tekmo.

Zaradi bahanja v nočnem klubu in mahanja s pištolo, kar se je zgodilo že drugič v kratkem obdobju, mu je vodstvo NBA junija izreklo kazen. Svoja dejanja obžaluje.

»Naredil sem veliko napak. Bilo je težko, za menoj so grozni dnevi. S podporo v klubu in okolju sem šel skozi proces, ki mi je pomagal. Ni ga še konec. Ne morem reči, da obžalujem, ker sem bil kaznovan, saj me je obdobje brez tekem naredilo boljšega. Res sem naredil veliko napak, tudi moji družini. Počutim se tako, kot da smo vseskozi delali korake. Zdaj se veselim srečanja z navijači, navdušen sem. A vem, da ne bo trajalo dolgo, da se bom ujel s soigralci,« je ošabnost zamenjal za prijaznost mladi zvezdnik, ki bo v tej sezoni zaslužil 31 milijonov evrov. Z Memphisom ima sicer sklenjeno petletno pogodbo v vrednosti 180 milijonov €.