Murray s strelskim rekordom popeljal Denver do zmage

Nikola Vučević je dosegel trojni dvojček. FOTO: Alex Menendez/AFP

Kanadski košarkarje na tekmi lige NBA v gosteh pri Cleveland Cavaliers dosegel 50 točk, s strelskim rekordom kariere za redni del sezone pa je popeljal Denver Nuggets do zmage s 120:103. To je še drugič v desetih dneh, da so zlata zrna premagala konjenike. Slovenecje za Denver odigral dve minuti, a brez učinka.je v prvem polčasu k zmagi dodal 22 točk,pa je ob svojem 26. rojstnem dnevu zbral 16 točk, 12 skokov in deset podaj. Konjeniki, za katere jedosegel 23 točk, so izgubili še deveto tekmo zaporedoma.Na Floridi jeprišel do tretjega trojnega dvojčka kariere (30 točk, 16 skokov, deset podaj) in pomagal svoji ekipi Orlando Magic do zmage s 124:120 nad Golden State Warriors. Novinecje v ključnih trenutkih zadel dve trojki in pomagal Orlandu, ki je vmes zapravil že 17 točk naskoka, da se je vrnil v zadnji četrtini po zaostanku za 13 točk.je k zmagi dodal 28 točk,pa 24.Vodstvo lige NBA je danes popravilo urnik. Detroit Pistons se bodo po novem z New York Knicks pomerili 4. marca, zadnji dan pred premorom za tekmo zvezd All-Star.