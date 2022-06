Na parketu polom, v banki pa ima LeBron James že milijardo

Neto premoženje LeBrona Jamesa zdaj znaša milijardo ameriških dolarjev (932 milijonov evrov). Sedemintridesetletnik je tako postal prvi aktivni košarkar, ki mu je to uspelo. Edini drugi košarkar, ki se lahko pohvali z nazivom milijarderja, je nekdanji igralec Michael Jordan, ki pa je milijarder postal leta 2014, skoraj desetletje po upokojitvi.

James je v lanskem letu zaslužil 121,2 milijona dolarjev (113 milijonov evrov) in tako presegel potrebno mejo, da postane milijarder. Gre za najbolje plačanega igralca v ligi NBA, saj je, odkar od leta 2003 igra v ligi, prejel 385 milijonov dolarjev (359 milijonov evrov) za plače od klubov Cleveland Cavaliers, Miami Heat in Los Angeles Lakers.

Večino svojega premoženja si je 37-letnik ustvaril zunaj košarkarskih igrišč s sponzorstvi in ostalimi poslovnimi podvigi. V sodelovanju s podjetji, kot so Nike, AT&T, PepsiCo in Walmart je bil lani drugi najbolje plačani športnik na svetu. James je tudi velik vlagatelj. Že dolgo pogodbe sestavlja tako, da ima v lasti delež blagovnih znamk in tako namesto hitrega plačila dobi del dobička. Tako je na primer leta 2015 zavrnil 15 milijonov dolarjev (14 milijonov evrov) vredno pogodbo z McDonald'som in raje kupil delež hitro rastoče verige restavracij Blaze Pizza.

Največji zunanji vir zaslužka košarkarju ekipe Los Angeles Lakers je podjetje SpringHill za televizijsko in filmsko produkcijo, ki ga je ustanovil skupaj s svojim poslovnim partnerjem in otroškim prijateljem Maverickom Carterjem. Še danes je njegov večinski lastnik.

Prav tako pa ima 37-letnik en odstotni delež v podjetju Fenway Sports Group, ki ima v lasti športne ekipe, kot so na primer angleški nogometni prvoligaš Liverpool in bejzbolski velikan Boston Red Sox. Manj uspeha v zadnjih letih žanje na parketu, saj je po tem, ko je z LA Lakers leta 2020 v Disneyjevem »mehurčku« osvojil rekordni 17. naslov, doživel že dve bridki razočaranji z jezerniki. Ti so lani izpadli v prvem krogu končnice proti kasnejšim poraženim finalistom Phoenix Suns, letos se vanjo kljub zvezdniški zasedbi sploh niso prebili.