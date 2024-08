Na poslovilni tekmi zaenkrat vodi Dončičeva ekipa

Noč zmaja se je začela s predstavitvijo košarkarjev, pri čemer so najprej predstavili ekipo Luke Dončića, imenovano Team Luka. V prvi peterki ob Dončiću so zaigrali Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Luis Scola in Robin Lopez. Preostali člani ekipe so bili Aleksej Nikolić, Beno Udrih, Edo Murić, Uroš Slokar, Miha Zupan, Gašper Vidmar, Dirk Nowitzki, Matic Rebec, Jaka Blažič, Boštjan Nachbar, Saša Zagorac, Boban Marjanović, Dejan Bodiroga, Miroslav Berić in Josh Richardson, poroča MMC.

Nato je sledila predstavitev ekipe Gorana Dragića, imenovane Team Gogi. V prvi peterki so ob Dragiću zaigrali Steve Nash, Nikola Vučević, Vlatko Čančar in Vladimir Radmanović. Ostali člani ekipe so bili Sani Bečirović, Nebojša Joksimović, Domen Lorbek, Zoran Dragić, Matjaž Smodiš, Primož Brezec, Predrag Danilović, Erazem Lorbek, Aleksandar Ćapin, Jaka Lakovič, Klemen Prepelič, Saša Pavlović, Žiga Dimec, Rašo Nesterović in Chris Bosh.

Nato je ob zvokih pesmi "Firestarter" skupine Prodigy na parket stopil Goran Dragić. Dvorano so preplavile glasne ovacije, zlati kapetan pa se je zahvalil vsem prisotnim, vključno z zbranimi košarkarji.

Po himni Zdravljica se je tekma začela, spremljali pa sta jo v neposrednem prenosu komentatorski glasovi Tomaža Hudomalja z Televizije Slovenije in Tilena Jamnika, novinarja MMC-ja ter dobra poznavalca košarke.

Kot je bilo pričakovano, je bila tekma bolj sproščena, brez resne obrambe. Da ne gre za res, je jasno. Luka Dončič je pred tekmo dejal, »kemija in žurka bo«. Prvi koš na tekmi je s preprostim polaganjem dosegel Jokić, ki je prispeval tudi prvih šest točk za ekipo Team Luka. Igra na igrišču je potekala v tišini, dokler ni Gogi med prvim odmorom stopil na sredino in na povabilo pritisnil na veliki črni gumb. V hipu so tribune oživele, dvorana Stožice pa se je ob glasnem skandiranju "Kdor ne skače, ni Sloven'c" začela tresti.

Bratski dvoboj Dragićevih ena-na-ena

Gogi je svoje prve točke na tekmi dosegel po treh minutah in 15 sekundah igre, kmalu zatem pa je dodal še dve, ko ga je proti košu dvignil Vladimir Radmanović. Košarkarji so občinstvo zabavali s hitrimi podajami v napadu in sproščeno, skoraj komično obrambo. Posebej je izstopal Boban Marjanović, ki je z mehko roko presenetil Dragića in njegovo ekipo s tremi zadetimi trojkami.

Med večerom so Goranu ves čas pripravljali presenečenja. Eno od teh je bil dvoboj ena-na-ena z mlajšim bratom Zoranom Dragićem. Njuno tekmo je sodil njun oče Marinko, rezultat pa je beležila mama Mojca. Zmagal je Goran, ki je z zadeto trojko dosegel četrto in odločilno točko. Zoran je po tekmi v šali dejal: »Je starejši brat, naj mu danes prizanese,« ter dodal: »Vedno je bilo veliko rivalstva, a še večja ljubezen.«

Po koncu prvega polčasa, ki ga je s 53:48 dobil Team Luka, je sledil glasbeni spektakel. Perpetuum Jazzile so nastopili s priredbo pesmi "Radio GaGa" legendarne skupine Queen, sledil pa je nastop harmonikarskega orkestra Glasbene šole Bučar z "Golico". Zatem je nastopila tudi originalna zasedba Zmajčic, ki so navduševale košarkarske navdušence v Hali Tivoli. Romantično vzdušje je ustvaril Magnifico, Dragićev sosed iz Kosez, z balado, Zmajčice pa so se s svojim zadnjim nastopom v klubskih in reprezentančnih dresih, ki jih je nosil Gogi, poslovile od občinstva, še poroča MMC.

V Stožicah je cvetober športnikov, ki so se prišli poklonit Dragiću, med drugim tudi Janja Garnbret.