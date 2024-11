Na Sekulićevem seznamu tudi novinca

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je objavil seznam 15 igralcev za novembrski kvalifikacijski tekmi za EP 2025. Slovence čakata dva dvoboja proti Portugalski, najprej v gosteh, nato pa še v Kopru 25. novembra ob 18.00. Sekulić je na seznam uvrstil tudi debitanta v slovenskem članskem dresu Žigo Daneua in Marka Padjena.

Strokovni štab bo sicer pogrešal nekaj igralcev iz zadnje reprezentančne akcije. Po poletni odsotnosti se v izbrano vrsto vrača Jaka Blažič, po februarju 2022 bo del reprezentance znova Matic Rebec, po februarju 2023 pa Rok Radović in Robert Jurković. Soigralci bodo pozdravili tudi dva debitanta, to sta Žiga Daneu in Mark Padjen. Reprezentanti se bodo na Obali zbrali v ponedeljek in zvečer v koprski Areni Bonifika prvič trenirali.

Na seznamu za tekmi s Portugalsko so: Blažič (Cedevita Olimpija), Miha Cerkvenik (Krka), Daneu (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (TSG Ghosthawks), Zoran Dragić (Bilbao), Jurković (Krka), Tibor Mirtič (Krka), Edo Murić (Lleida), Padjen (Ilirija), Bine Prepelič (Cedevita Olimpija), Klemen Prepelič (Dubaj), Radović (Cedevita Olimpija), Rebec (FMP), Leon Stergar (Kortrijk Spurs) in Luka Ščuka (Braunschweig).

Slovenci so si v februarskem kvalifikacijskem ciklu priigrali odlično izhodišče pred nadaljevanjem kvalifikacij. Z domačima zmagama nad Ukrajino (87:73) in Izraelom (88:79) zasedajo prvo mesto v skupini. Nastop na prvenstvu stare celine lahko potrdijo že čez nekaj dni, ko se bodo dvakrat pomerili s Portugalsko, in sicer v gosteh 22. novembra ter v Kopru 25. novembra. Portugalci so bili na uvodu kvalifikacij polovično uspešni. V dveh izenačenih tekmah so najprej s tesnih 70:72 izgubili z Izraelom ter nato z enako razliko (79:77) ugnali Ukrajino.

»Verjamem, da se tako kot vedno vsi v ekipi veselimo nove reprezentančne akcije. V prvem ciklu smo z dvema zmagama opravili dobro delo in pred nami je lepa priložnost, da si že zagotovimo vozovnico za evropsko prvenstvo prihodnje leto. Prepričan sem, da se od prvega do zadnjega tega dobro zavedamo in bomo s takšno miselnostjo tudi prišli na priprave,« je za spletno stran košarkarske zveze dejal Sekulić.

Selektor je priznal, da je pred njimi specifičen kvalifikacijski cikel: »V le nekaj dneh se bomo dvakrat pomerili z istim tekmecem. Vemo, kaj nas čaka in naša poglavitna naloga bo, da se v nekaj treningih, ki jih bomo imeli na voljo, na Portugalce dobro pripravimo. Vsekakor si želimo, da se po koncu tekme v Kopru skupaj z glasnimi navijači, ki so vedno naš šesti igralec, veselimo uvrstitve na eurobasket.«

Zaključek kvalifikacij bo na sporedu februarja prihodnje leto. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bo #mojtim dvakrat gostoval, in sicer 20. februarja 2025 se bo pomeril z Ukrajino in 23. februarja še z Izraelom.

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin, kjer igrajo gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

Eurobasket, v svoji 42. izvedbi, bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva.