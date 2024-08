Uganka, ki razdvaja: sanjsko moštvo '92 ali '24?

Ameriški košarkarji so v Pariz prišli po zlate medalje in se z njimi tudi vračajo v ZDA. V polfinalu so se potili proti Srbiji, podobno pa tudi v finalu s Francijo. Debata, ali je bil boljši Dream Team 1992 ali Sanjsko moštvo 2024, se bodo zagotovo nadaljevale.

Poraz ZDA lani na svetovnem prvenstvu v polfinalu z Nemčijo je v ligi NBA sprožil podobno reakcijo kot pred več kot 35 leti, ko so Američani na olimpijskih igrah v Seulu 1988 v polfinalu izgubili s Sovjetsko zvezo.

Tedaj je liga NBA ukinila prepoved sodelovanja za svoje igralce na OI in za Barcelono 1992 sestavila sanjsko zasedbo zvezdnikov.

Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley in ostali ameriški zvezdniki so z levo roko osvojili zlato medaljo. Tekmece so v povprečju premagali s 43,8 točke razlike.

Charles Barkley je pred tekmo z Angolo, na kateri so ZDA naredile delni izid 46:1, dejal: »Ničesar ne vem o igralcih iz Angole, vem, le da so v hudih težavah.«

Prvi Dream Team predstavlja novo dobo v olimpijski košarki, Dream Team 2024 pa deli košarkarske strokovnjake v debati, katero moštvo je bolj zvezdniško.

Debata se je začela že pred igrami, se vnela vmes, ko zdajšnja zasedba v Parizu ni tako izstopala, in se bo zagotovo nadaljevala.

Dream Team 1992 so sestavljali Magic Johnson, John Stockton, Michael Jordan, Chris Mullin, Clyde Drexler, Scottie Pippen, Charles Barkley, Larry Bird, Karl Malone, Patrick Ewing, Christian Laettner in David Robinson.

Enajst od teh dvanajstih igralcev je bilo kasneje izbranih v Hišo slavnih (manjka le Laettner), skupaj so v karieri nabrali 23 naslovov prvaka lige NBA in imajo 14 nazivov MVP.

Bronasti Srbi so LeBronu Jamesu, Stephu Curryju, Kevinu Durantu in drugimi Američani pognali strah v kosti. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Dream Team 2024 je liga NBA sestavila kot odgovor na lanski neuspeh v Manili. Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo, Anthony Davis in Derrick White so do zlate medalje prišli s šestimi zmagami in povprečno 19 točkami razlike.

Omenjeni igralci imajo trenutno v posesti 15 zmagovalnih prstanov in 8 MVP nagrad, skoraj polovica od njih pa ima ob koncu karier že zagotovljeno mesto v hramu slavnih.

Primerjave razen statistične niso na mesto, saj se je košarka fizično zelo razvila v zadnjih 30 letih, hkrati pa tudi konkurenca ni več enaka. Košarka je postala globalna in nabor kakovostnih ekip je zdaj neprimerno večji.

To se strinjata tudi na primer Svetislav Pešić, selektor Srbije, ki je pred igrami malce provokativno dejal, da je zasedba 2024 veliko boljša od tiste iz 1992, kakor tudi eden najbolj kontroverznih igralcev v ligi NBA Draymond Green, ki je v svojem podkastu dejal, da bi svoj denar položil na Dream Team 2024.

»Jasno je, da so ti fantje fizično močnejši in bolj skočni, a ne pozabimo, kakšna imena so tedaj igrala za ZDA. Če bi jih lahko postavil na igrišče, mislim, da bi zdajšnja zasedba dobila pet od sedmih medsebojnih dvobojev,« je dejal Green.