Tudi med prazniki jih jezi vojna med FIBA in evroligo

V nadaljevanju preberite:

Zaradi ostrega ritma tekem v ligi ABA košarkarji minuli praznični konec tedna niso imeli kaj prida oddiha. Krka je denimo že včeraj prepričljivo klonila v domači dvorani proti Igokei z 59:72, saj je že v drugi četrtini zaostajala s 16 točkami razlike. Najdaljše božično zatišje bo imela Cedevita Olimpija, ki bo šele jutri odigrala dvoboj 13. kola s Cibono in lovila osmo zmago, tretjo zapored, kolikor traja njen najdaljši niz v tej regionalni sezoni. A to je le del sodobne košarkarske zgodbe. Mnogi že pogledujejo proti nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, nogometni zapleti pa so jih spomnili tudi na dve desetletji razdora pod obroči.