Obračun med Cedevito Olimpijo in Promitheasom prestavljen

Torkov obračun 9. kroga košarkarskega evropskega pokala med slovenskim predstavnikom Cedevito Olimpijo in grškim Promitheasom je prestavljen, je v izjavi za javnost sporočil ljubljanski klub.

»Tekma je zaradi pozitivnih primerov na novi koronavirus v ljubljanskem klubu prestavljena. O nadaljnjih aktivnostih članskega moštva bomo javnost obvestili v prihajajočih dneh,« so sporočili iz ljubljanskega tabora, potem ko so pred tem odpovedali tudi današnje medijske aktivnosti. Cedevita Olimpija sicer v skupini B v tem tekmovanju zaseda sedmo mesto s tremi zmagami in petimi porazi.