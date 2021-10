Olimpijini tujci zamrznili v Beogradu

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi zaporedni poraz v ligi Aba. Po nepričakovanem prejšnji teden doma proti FMP so v četrtem krogu izgubili na gostovanju pri branilcu naslova Crveni zvezdi s 64:79.

Nov poraz je za Ljubljančane slaba spodbuda pred začetkom evropskega pokala v torek na Kanarskih otokih ter nato niza zahtevnih preizkušenj v zaključku oktobra proti Budućnosti, francoskemu Bourg en Bresseju in Igokeji.

Čeprav je bila za Crveno zvezdo to sedma tekma v 17 dneh in tretja ta teden po dveh napornih v evroligi, Ljubljančani niso znali izkoristiti njene utrujenosti. Dobro so igrali le uvodnih petnajst minut. Dobili so prvo četrtino s 24:17 ter v 15. minuti povedli s 35:19.

A tu se je njihova igra povsem ustavila. Domači, ki so imeli v svojih vrstah precej več razpoloženih igralcev, so do odmora nadoknadili zaostanek, v tretji četrtini ohranili minimalno prednost, v zadnjih desetih minutah pa povsem razorožili Ljubljančane (23:9).

Pozitivno oceno si zaslužita le Jaka Blažič s 16 točkami in Luka Rupnik (11 točk, 5 podaj), medtem ko so tujci močno razočarali. Jacob Pullen je dosegel le tri točke, Marcus Keene (met 2:8) in Zach Auguste skupaj dvanajst, Jackie Carmichael pa zgolj eno. Melvin Ejim je sicer zbral 13 točk (trojke 3:4), a imel tudi šest izgubljenih žog.

​