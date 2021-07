Pod gorenjskimi koši začetek projekta Tokio

Tudi Edo Murić je navdušen nad ozračjem pri reprezentanci. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slovenska košarkarska reprezentanca se je danes zbrala na Bledu, kjer je začela priprave na olimpijske igre. Na uvodu zbora so manjkali, ki bo z reprezentanco znova vadil v ponedeljek.»V preteklih dneh smo imeli čas za svoje družine, danes pa začenjamo priprave na Tokio. Tekem bo malo, priložnost pa je velika,« pravi slovenski kapetanVeliko je že polemik o morebitnem obračunu Slovenije in Luka Dončića z ZDA, a selektoro tem ni želel govoriti. »Pogledal sem vse reprezentance, ki bodo igrale v Tokiu. Američani so favoriti, a nimamo pravice, da razmišljamo o njih, dokler se ne uvrstimo iz skupine, zato se bomo osredotočili na našo skupino, predvsem na Argentino, s katero igramo prvo tekmo. Naslednja tekma je za nas vedno najpomembnejša," je jasen Sekulić.Tekma z Argentino naše košarkarje čaka 26. julija ob 6.40 zjutraj po slovenskem času. Naslednja sledi 29. julija ob isti uri proti Japonski in zadnja v predtekmovanju 1. avgusta ob 10.20 proti Španiji, ko bo šlo za obračun evropskih in svetovnih prvakov.Sekulić je pojasnil, da so si želeli domače pripravljalne tekme v Stožicah, a ker si v teh časih nobena reprezentanca ne želi dodatnih potovanj, teh ni bilo mogoče organizirati.Košarkarji so v ekipi ustvarili izjemno dobro vzdušje, zato nikomur ni težko trenirati. »Danes sem se vrnil z morja, vožnja je bila kar dolga, a sem zelo vesel, da sem tukaj in komaj čakam, da se vse začne in gremo na Japonsko. Za vse nas je to neka neznanka, ampak zaradi takih stvari igramo košarko,« pravi Murić.Da se fantje v reprezentanci predvsem zabavajo, je potrdil tudi: »Dobro je, da se naša zgodba še naprej nadaljuje, da mi kot ekipa lahko še naprej uživamo v druženju, igranju in treniranju. Ne bi rekel, da je to delo, drugače ne bi bili tukaj. Predvsem uživamo, da lahko zastopamo svojo državo in tu smo zgolj z enim ciljem - da zmagamo.«Na OI je 12 reprezentanc razdeljenih v tri štiričlanske skupine. V četrtfinale se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine ter še dve tretjeuvrščeni. Zaključni del turnirja se bo začel 3. avgusta. Slovenski fantje bodo na Gorenjskem še do četrtka, v petek pa že odpotujejo proti Japonski, kjer bodo v Fukui opravili še krajši pripravljalni kamp, v olimpijsko vas v Tokio pa bodo prispeli 21. julija.