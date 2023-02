Američani še niso na varnem in imajo občutek, kot da so na Luni

Čeprav so jim organizatorji svetovnega prvenstva v košarki že namenili predtekmovalno skupino, ki jo bodo gostili Filipini, izbrana vrsta ZDA uradno še vedno ni uvrščena na letošnji mundial. Na četrtkovi tekmi (v petek po slovenskem času) v urugvajski prestolnici Montevideo ali v ponedeljek v brazilskem Santa Cruz do Sulu morajo varovanci Jima Boylena, ki nadomešča selektorja Steva Kerra (liga NBA sezone zaradi kvalifikacij ne prekinja), zabeležiti še vsaj eno zmago.

Vrhunci tekme ZDA – Kolumbija, ko je Galloway v domači prestolnici Washington D. C. s 23 točkami prinesel izredno pomembno zmago Američanom:

»Nekajkrat smo imeli občutek, kot da potujemo na temno stran Lune. Tekme so takšne, kot da bi šlo za končnico, le da potekajo v tujini,« je dejal Boylen, nekdanji trener Chicago Bulls. Reprezentanca ZDA, ki ima trenutno izkupiček 8:2, je kvalifikacije začela pred 15 meseci v mehiški Chihuahui, obiskala pa je tudi Havano na Kubi, Barranquillo v Kolumbiji, San Juan v Portoriku ...

Ekipa pa se ves čas menja – tako je bilo tudi pred odhodom v Montevideo, ko so igralcem na vsega nekaj treningih razložili mednarodna košarkarska pravila in jim za vadbo ponudili žoge, ki se precej razlikujejo od tistih v ligi NBA. Prvi zvezdnik moštva je 31-letni branilec Langston Galloway, ki je v sedmih letih v ligi NBA zamenjal ravno toliko ekip in v povprečju dosegal 8,1 točke na tekmo, zdaj pa igra za College Park Skyhawks v tako imenovani NBA G-ligi.