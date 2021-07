Ponosni Dončić obraz nove igrice

Slovenski košarkarski zvezdnikbo na naslovnici priznane računalniške in konzolne igre NBA 2K22, so sporočili na uradni spletni strani podjetja. Naslovnica bo oblikovana tudi z barvami slovenske zastave.Podjetje 2K vsako leto izbere priznano ime iz NBA, ki je oz. bi lahko zaznamoval najmočnejše košarkarsko tekmovanje na svetu. Tokrat je to za glavno različico igre postal 22-letni Ljubljančan.Poleg trenutnega zvezdnika Dallas Mavericks so pri podjetju 2K izbrali še(Brooklyn Nets) ter dve legendi severnoameriškega tekmovanja,ter, ki bodo skupaj krasili drugo različico naslovnice za 75. obletnico lige NBA. Naslednja izdaja igre bo na voljo od 10. septembra naprej.»Priti na naslovnico te igre, je zame nekaj posebnega. Ponosen sem, da lahko predstavljam mojo državo, barve le te pa bodo prav tako krasile naslovnico. Košarka mi je dala res veliko in navdušen sem nad dejstvom, da lahko temu športu vračam in sodelujem s podjetjem ter njihovo fundacijo, ki pomaga otrokom po celotnem svetu,« je odločitev komentiral Dončić.Slovenski košarkarski zvezdnik je eno najbolj prepoznavnih globalnih imen v športu, obenem pa se mu pred novo sezono lige NBA obeta tudi podpis donosne, 205 milijonov dolarjev (173,4 milijona evrov) vredne pogodbe z Dallasom za naslednjih pet let. To je sicer največji znesek, za katerega lahko košarkar po podpisu pogodbe za novince sklene sodelovanje z obstoječo franšizo.