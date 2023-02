Prvaki pretrd oreh za Dallas brez prvega virtuoza

V ligi NBA so igrale vse tri ekipe s slovenskimi košarkarji. Chicago je Portland doma ugnal s 129:121, Denver s 128:108 Atlanto, Golden State pa je s 119:113 premagal Dallas, za katere Luka Dončić po poškodbi pete ni igral.

Goran Dragić je za Chicago odigral 11 minut in dosegel pet točk in sedem podaj ter ukradel žogo.

Vlatko Čančar tokrat ni bil v začetni peterki Denverja, a je bil na parketu 22 minut in 20 sekund ter v tem času dosegel pet točk, imel tri skoke in podajo.

Denver, najboljša ekipa zahodnega dela lige ta čas, se je z sedemintrideseto zmago v sezoni ob 16 porazih na čelu celotne lige izenačil s tokrat prostim Bostonom, ki je z istim izkupičkom prvi na vzhodnem delu.

Zvezdnik Stephen Curry je za Golden State zbral 21 točk, preden je moral zaradi poškodbe leve noge predčasno z igrišča. Njegova ekipa je vodila že za 23 točk, a se je Dallas v končnici približal. Pet točk zaostanka je imel minuto in 28 sekund pred koncem, vendar dokončnega preobrata ni zmogel.

New Orleans je končal niz desetih porazov, ko je s s 131:121 dobil dvoboj proti Los Angeles Lakers. Zanj je LeBron James dosegel 36 točk ter ga le še 36 točk loči od absolutnega rekorda po številu doseženih točk v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Ta je še v lasti legendarnega centra Kareema Abdul-Jabbarja (38.387 točk).

Zvezdnik New Orleansa Brandon Ingram je po učinku brez točke v prvi četrtini v nadaljevanju tekme proti LA Lakres dosegel kar 35 točk. FOTO: Jonathan Bachman/AFP

Pelikane je v dvoboju ekip, ki se borita za končnico, do zmage vodil Brandon Ingram. Po porazni uvodni četrtini, v kateri je ostal brez točke, je nato končal s 35 točkami. CJ McCollum jih je dodal 23, Trey Murphy pa 21. Lakers so v prvem polčasu dosegli kar 72 točk in še sredi tretje četrtine vodili z 12 točkami prednosti. V ekipi Los Angelesa je Anthony Davis proti svojemu nekdanjemu moštvu prispeval 34 točk.

Brooklynje nadoknadil 23 točk zaostanka in premagal Washington s 125:123, saj je rezervist Cam Thomas dosegel kar 44 točk, 29 pa Edmond Sumner. Mrežice so še vedno brez poškodovanih Kevina Duranta, Bena Simmonsa in T.J. Warrenama. Uradno zaradi poškodbe, v resnici pa zaradi želje po prestopu, je manjkal tudi Kyrie Irving. Kristaps Porzingis je z 38 točkami vodil Wizards.

Giannis Antetokounmpo je s trojnim dvojčkom, 35 točk, 15 skokov in 11 podaj, vodil Milwaukee do sedme zmage v nizu. Tokrat so s 123:115 klonili košarkarji Miamija. V New Yorku je Kawhi Leonard nasul 35 točk, Paul George pa 30 za zmago Los Angeles Clippers nad Knicks. Po podaljšku je bilo 134:128.