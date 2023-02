Phoenix prizemljil vodilnega

Boston, ki vodi v ligi NBA, je doma izgubil proti Phoenixu s 94:106. Boston ima zdaj 69,8 odstotno razmerje zmag in porazov. Tokrat prosti Denver, pri katerem vse vidnejšo vlogo dobiva slovenski košarkarski as Vlatko Čančar, se je tako z 69,2 odstotki na prvem mestu na zahodnem delu in skupno drugem še bolj približal vodilnemu moštvu.

Devin Booker in Chris Paul sta zaradi poškodb manjkala, ko je Phoenix dobil le dva dvoboja na 14 tekmah. Paul se je medtem že vrnil in odtlej je ekipa na devetih tekmah le dvakrat klonila. Paul je tokrat osmim podajam dodal 15 točk in šest skokov, Mikal Bridges pa je zbral 25 točk. Jayson Tatum, ki kandidira za najbolj koristnega igralca v rednem delu sezone, je v domači ekipi igral zelo slabo in zadel le tri mete od 15 poskusov iz igre.

Deveto zmago na zadnjih desetih tekmah so zabeležili igralci Philadelphie, ko so slavili v San Antoniu s 137:125. Prvi strelec lige Joel Embiid je prišel do 33 točk, le malo pod njegovim povprečjem v sezoni, saj dosega 33,5 točke na tekmo. Temu je dodal 10 skokov, štiri podaje in dve ukradeni žogi. V drugem polčasu se domači nikoli niso približali na manj kot devet točk zaostanka, saj sta Embiidu v napadu uspešno pomagala rezervist Tyrese Maxey s 25 točkami in zvezdnik James Harden s 16 točkami in osmimi podajami.

Buddy Hield je z 21 točkami, desetimi skoki in šestimi podajami vodil Indiano do zmage s 107:104 proti Sacramentu. Ekipi sta bili vpleteni v enega največjih prestopov sezone 2021/22, ko je Indiana poslala Domantasa Sabonisa v Sacramento v zameno za Tyresa Haliburtona in Hielda. Tako Sabonis kot tudi Haliburton sta si v novih ekipa priborila tudi udeležbo na tekmo vseh zvezd te sezone.

Philadelphiiin Kamerunec Joel Embiid je bil v San Antoniu nerešeljiva uganka za domačega Avstrijca Jakoba Pötla. FOTO: Scott Wachter/Usa Today Sports

Orlando je v gosteh odpravili Minnesoto s 127:120. Tekmo je zaznamoval pretep in izključitev petih igralcev, pred tem pa so morali pretepače ločiti varnostniki. Divje scene v Minneapolisu so se zgodile v tretji četrtini, ko sta si najprej v lase skočila Mo Bamba in Austin Rivers.

Bamba, 213 cm visoki center Orlanda, je vstal s klopi in planil na Riversa, oba sta bila pozneje izključena, kot tudi Orlandov Jalen Suggs ter Minnesotina Taurean Prince in Jaden McDaniels, ki sta se prvi dvojici pretepačev izmed ostalih najbolj intenzivno priključila nedolgo zatem.

Trenerja Minnesote Chris Finch in Orlanda Jamahl Mosley po tekmi nista mogla povedati, zakaj se je pravzaprav vse skupaj zgodilo in tudi nista videla prvih boksarskih udarcev Bambe in Riversa. Slednji je dejal, da je večkrat med tekmo slišal neprimerne besede s klopi tekmecev namenjene njemu in soigralcem. Na koncu naj bi jim dejal le, da naj se umirijo in so bolj spoštljivi, preden je Bamba vstal in ga napadel, prvi udarec pa je letel mimo njegovega obraza.

Zagotovo vse vpletene zdaj čakajo kazni vodstva lige, kot sta jo že dobila Dillon Brooks in Donovan Mitchell, ki sta bila kaznovana zaradi pretepa ob zmagi Clevelanda s 128:113 nad Memphisem. Brooks je v tretji četrtini zagrabil Mitchella za vrat, ta mu je potem vrgel žogo v glavo. Prvi je dobil tekmo prepovedi igranja za Grizzlies, Mitchell pa bo moral plačati 20.000 dolarjev kazni.