Prvaki ujeli ritem in ujeli Cleveland

Košarkarji Oklahome so s 101:93 premagali Los Angeles Lakers in se s 15. zmago v sezoni utrdili na vrhu lestvice zahodne konference severnoameriške lige NBA. Vodilno moštvo vzhoda Cleveland je medtem doživelo poraz proti Atlantis.

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu so se dan po premoru za Zahvalni dan ekipe vrnile v dvorane. Med desetimi dvoboji je odmevala zmaga Oklahome, ki je z zmago nad jezerniki v gosteh naredila svojevrstno uslugo moštvu Luke Dončića Dallas Mavericks. Teksašani so sicer v pretekli noči počivali, a poraz Los Angelesa pomeni, da sta ekipi z izkupičkom 11-8 zdaj izenačeni na robu mest, ki peljejo neposredno v končnico.

Lakers sicer doživljajo svojevrstno rezultatsko krizo, saj je bil to za njih četrti poraz na zadnjih petih tekmah. K temu je največ prispeval Shai Gilgeous-Alexander s 36 točkami za Oklahomo, od tega 15 v zadnji četrtini.

Za Kanadčana, ki je v lanskem glasovanju za najkoristnejšega igralca lige na drugem mestu za zmagovalcem Nikolo Jokićem prehitel Dončića, je to bila peta tekma od zadnjih štirih, na kateri je dosegel 30 točk ali več.

Z zmago pa si je Oklahama tudi zagotovila obstanek v t.i. pokalu NBA, ki poteka v sklopu rednega dela sezone, medtem ko lanski zmagovalci te serije jezerniki več nimajo možnosti za napredovanje med najboljših osem.

Za Los Angeles je bil najbolj učinkovit na tekmi novinec Dalton Knecht z 20 točkami.

V pretekli noči je odmeval tudi poraz vodilne ekipe vzhoda Clevelanda. Boljše na domačem igrišču s 117:101 je bilo moštvo Atlanta Hawks, ki je zmagalo na drugi tekmi zapored proti Clevelandu. Pred dvema dnevoma so bili boljši tudi na gostovanju.

Za Atlanto je šest igralcev doseglo dvomestno število točk, najučinkovitejši je bil Trae Young z 21 točkami in 11 podajami. Moštvo je ob tem uspelo ustaviti najboljšega posameznika Clevelanda Donovana Mitchella, ki je dosegel le 12 točk, in si s tem zagotovilo napredovanje v pokalu NBA.

Jaylen Brown si je v Bostonovi prepričljivi predstavi proti Chicagu privoščil tudi atraktivno zabijanje. FOTO: Kamil Krzaczynski Usa Today Sports Via Reuters Con

Upanje na nadaljnje igranje v pokalu so z zmago v pretekli noči ohranili tudi prvaki Boston Celtics. Ti so v zadnji četrtini strli odpor Chicago Bulls za zmago s 138:129 in svoj izkupiček izboljšali na 16-3.

Prvo ime tekme je bil Bostonov Jayson Tatum s 35 točkami in 14 skoki, pomembno vlogo s klopi pa je imel Payton Pritchard, ki je 19 od svojih 29 točk dosegel v zadnji četrtini. Najboljši za bike, ki sicer z izkupičkom 8-13 niso med boljšimi ekipami, je bil Nikola Vučević z 32 točkami in 11 skoki.

Pomembno zmago so zabeležili tudi New York Knicks, ki so s pomočjo izjemne zadnje četrtine Jalena Brunsona z 99:98 premagali Charlotte Hornets. Slednji so sicer zaradi poškodb bili brez kar petih svojih najboljših igralcev.

Brunson je 11 od svojih 31 točk dosegel v zadnji četrtini, na koncu je dosegel tudi odločilna prosta meta za končno vodstvo na sicer rezultatsko izenačeni tekmi.

V zahodni konferenci odmeva tudi nova zmaga Memphis Grizlies. Ti so bili s 120:109 boljši od New Orleans Pelicans. Z izkupičkom 13-7 in zdravim Ja Morantom, ki je na tej tekmi dosegel 27 točk, po slabi sezoni lani Memphis znova igra kot ena izmed boljših ekip zahodnega dela lige.

Naslednja tekma Dallas Mavericks, za katere se je Dončić po poškodbi zapestja vrnil na treninge, čaka v noči s sobote na nedeljo, ko bodo gostovali pri moštvu Utah Jazz.