(VIDEO) Na krilih Irvinga Dallas tudi brez poškodovanega Dončića do zmage

Košarkarji Dallas Mavericks, pri katerih je prvi zvezdnik Luka Dončić izpustil še tretjo tekmo zaradi poškodbe zapestja, so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Atlanti. Veteran Kyrie Irving je 22 od svojih skupno 32 točk dosegel v drugem polčasu, dodal je še sedem skokov in šest podaj ter popeljal Dallas do zmage nad domačimi Jastrebi s 129:119.

Jaden Hardy je k zmagi Dallasa, ki je po slabšem uvodu v sezono zdaj zmagal na zadnjih petih od skupno šestih tekem, dodal 23 točk, Naji Marshall in Spencer Dinwiddie pa vsak po 22. Pri Teksašanih sta v ekipi poleg Dončića manjkala tudi Klay Thompson zaradi poškodbe ter Quentin Grimes zaradi bolezni.

Prvi strelec Atlante, ki je doživela tretji zaporedni poraz, je bil Jalen Johnson z 28 točkami. Trae Young je zbral 18 točk in 16 podaj. Naslednja tekma Dallas čaka v sredo, ko bodo v domači dvorani gostili New York Knicks.

Kratkohlačniki so tokrat gostovali v Denverju in visoko, s 145:118 premagali domača zlata zrna, pri katerih Slovenca Vlatka Čančarja zaradi poškodbe ni bilo v ekipi.

OG Anunoby je za New York s 40 točkami dosegel strelski rekord kariere, Jalen Brunson je 23 točkam dodal kar 17 podaj. Skupno so Knicks podelili kar 45 podaj, s čimer so izenačili rekord lige NBA po številu podaj ene ekipe proti Clevelandu 24. novembra 1979. Kratkohlačniki so že po uvodni četrtini vodili za 12 točk, ob polčasu za 30 in prednost zadržali ob kar 61-odstotnem metu iz igre. Karl-Anthony Towns je kljub boleči mečni mišici dosegel 30 točk in 15 skokov.

Pri gostiteljih je rezervist Russell Westbrook zbral 27 točk, prvi zvezdnik Nikola Jokić pa 22 točk in zanj najmanj skokov v sezoni - sedem. To je bil že četrti poraz Denverja v domači dvorani to sezono na skupno devetih tekmah. Lansko sezono so bila zlata zrna doma skoraj nepremagljiva z drugim najboljšim izkupičkom v ligi 33-8.