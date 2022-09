Prvi na parket Domžalčani in Polzeljani

V ligi Nova KBM se bosta za prvenstvene točke v petek, 30. septembra, prvi podali moštvi domžalskega Heliosa in Hopsov Polzele. Uvodno redno 1. kolo moške ter ženske lige je sicer na sporedu v soboto, 1. oktobra.

Uraden začetek košarkarske sezone bo sicer teden dni prej. Že 23. septembra se bosta namreč za superpokalno lovoriko v Škofji Loki pomerila Cedevita Olimpija in Helios Suns.

Kot je znano, bo državno prvenstvo v ligi Nova KBM potekalo po trikrožnem sistemu. V prvem delu znova brez Cedevite Olimpije, ki se bo v tekmovanje vključila v četrtfinalu.

V uvodnem kolu sezone se bodo merili Helios Suns in Hopsi Polzela, LTH Castings in Ilirija, Šentjur in Zlatorog Laško, Krka in Rogaška ter Terme Olimia Podčetrtek in GGD Šentjur.

Še pred začetkom ligaškega dela bo tradicionalni uvod s tekmo za superpokalno lovoriko. Ta bo tokrat na državni praznik Dan slovenskega športa. V petek, 23. septembra, se bosta v dvorani Poden v Škofji Loki, sicer domovanju novega prvoligaša LTH Castingsa, ob 20.15 pomerila Cedevita Olimpija in Helios Suns.

V ženski konkurenci bodo v prvem kolu igrali pari Derby Ježica in Domžale, Tosama Ledita in Akson Ilirija, VBO Maribor in Cinkarna Celje ter Triglav in Pro-Bit Konjice.

Prvi oktobrski teden bodo nato sezono začeli tudi klubi 2. in 3. SKL, medtem ko četrtoligaše začetek tekmovanja čaka 15. oktobra, so še sporočili iz KZS.