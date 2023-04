Prvo zvezdnico vrgli iz reprezentance: Nika Barič brez eura

Selektor slovenske ženske košarkarske reprezentance Georgios Dikaioulakos se je odločil, da na junijskem domačem evropskem prvenstvu ne bo računal na Niko Barič zaradi neprimernega zapisa košarkašice na družbenih omrežjih. Selektor ima pri odločitvi popolno podporo vodstva Košarkarske zveze Slovenije (KZS), so sporočili z zveze.

»Pred dnevi smo na družbenih omrežjih lahko zasledili komentar članice naše ženske članske reprezentance. Ne želim ga ponavljati, a želim poudariti sledeče. Deljenje družbe in ekipe z govorjenjem o tujcih in domačih je lahko sila nevarno in nas spominja na neke druge, bolj temne čase zgodovine. Ob tem, da je večina članov naše reprezentance 'tujcev' v nekem drugem okolju, kjer se srčno trudijo svoji ekipi prinesti čim boljši rezultat,« je za KZS dejal selektor.

Erjavec: Selektor Dikaiulakos ima popolno podporo KZS

Georgios Dikaioulakos FOTO: KZS

»In to velja tudi za osebo, ki je napisala ta sramotni komentar. V našem športu ni skrivnost, da je največja vrednost in osnova uspešnega delovanja spoštovanje med vsemi člani ekipe. A če ne spoštuješ svojih soigralk, trenerjev in ostalega štaba reprezentance, kar je bilo na žalost opazno tudi v zadnji reprezentančni akciji, ti hrbet hitro obrnejo tudi navijači,« je še povedal Dikaiulakos.

Grški strokovnjak je tako sprejel odločitev, da Nika Barič ni več članica slovenske ženske košarkarske reprezentance. »Reprezentanca ni v lasti nikogar. Je največ, kar ti šport lahko ponudi, in je nad vsemi nami. Ne moremo vedeti, ali bomo Sloveniji prinesli rezultate, ki jih od nas pričakujejo in si jih seveda tudi sami želimo. Vem in zagotavljam pa, da bomo ekipa, na katero bodo vsi v Sloveniji upravičeno ponosni. Ekipa, ki bo igrala prepoznavno igro, se borila in bo zvesta svojim načelom,« je še dejal selektor. Ta dodaja, da je izjemno ponosen in vesel, da dela s skupino igralk, ki so za ekipo ter slovenski dres pripravljene dati svoj maksimum.

»Vodstvo KZS in reprezentance je v zadnjih dneh opravilo veliko pogovorov na temo neprimernega zapisa, ki ga je na družbenih omrežjih objavila Barič. Gre za incident, ki ga preprosto ne moremo in ne smemo spregledati. Ter še posebej ne dovoliti, da bi takšno početje v slovenski košarki ali celo športu postalo nekaj normalnega in vsakdanjega. Selektor Dikaiulakos ima pri odločitvi, da Barič ne bo del slovenske izbrane vrste, popolno podporo KZS,« pa je dejal predsednik zveze Matej Erjavec.