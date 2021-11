Slovenke brez rezultatskega pritiska začenjajo kvalifikacije

Na Kodeljevem se bodo slovenske košarkarice pomerile s Turčijo. Čeprav bodo imele tekme v kvalifikacijah zgolj prijateljski značaj, saj sta tako Slovenija kot Izrael kot gostitelja že uvrščena na evropsko prvenstvo, bodo preizkušnje dobrodošle za uigravanje zamisli novega slovenskega selektorja, grškega strokovnjaka Georgiosa Dikaioulakosa, ki je na klopi nasledil Damirja Grgića.

»Največ smo delali na tem, da je ekipa čim prej razumela nov sistem igre. Vse igralke moram pohvaliti, saj so zamisli odlično sprejele in upam, da bomo rezultat tega videli že na tekmi proti Turčiji. Pogrešamo nekaj igralk, kar se nam bo poznalo pod obročem. Je pa to tekma brez pritiska in najbolj pomembno bo, da se ekipa še bolj poveže, da se začutimo na relaciji igralke-trener, trener-igralke,« pravi novi slovenski selektor.

»Tekma je malo specifična, saj nima rezultatskega pritiska po obvezni zmagi. A vseeno se je moramo lotiti maksimalno zbrano in s polnim zagonom. Po sezoni igranja v Turčiji tekmice dobro poznam. Zelo so močne pod košem, kjer smo same ob odsotnosti Eve Lisec in Tine Trebec precej oslabljene. Njihove branilke niso nič boljše od naših, tako da bomo predvsem pod samim obročem morale biti še izjemno pazljive,« dodaja kapetanka Nika Barić.

Slovenske in Turkinje so doslej odigrali devet tekem; na petih so zmago slavile slovenske, na štirih pa turške košarkarice. Nazadnje sta se ekipi srečali v skupinskem delu zadnjih dveh evropskih prvenstev. Obakrat so zmagale Slovenke. V Nišu leta 2019 je bilo 62:55, v Strasbourgu pred slabimi petimi meseci pa 72:47. V nedeljo ob 18. uri Slovenke čaka gostovanje v Albaniji, poleg obeh tokratnih tekmic pa se bodo v skupini D pomerile še s Poljsko.