Radi zadevajo trojke, a pravijo, da od njih niso odvisni

Košarkarji Banvita iz Turčije, Dijona iz Francije, Maccabija iz Izraela in Budućnosti iz Črne gore nimajo prav veliko skupnega. So pa v tem tisočletju edina štiri moštva, ki so klonila proti tekmecu iz slovenske metropole v drugem delu evropskega pokala. Tri zmage (v treh sezonah 2013-2016) je zbrala Union Olimpija, njena pravna in statusna naslednica Cedevita Olimpija pa je torek prekinila daljše sušno obdobje. Ob zmagi nad Budućnostjo so Ljubljančani dobili nekaj zelo koristnih odgovorov.