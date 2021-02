Raketa Zala Friškovec igra atomsko košarko

Zala Friškovec je spregovorila o ozadju in razlogih že tretje zaporedne uvrstitve slovenske ženske košarkarske reprezentance na evropsko prvenstvo, o madžarskih posebnostih poklicnega klubskega igranja, pokrovitelj njenega kluba je celo jedrska elektrarna, ambicijah preizkusiti se v ameriški ženski NBA in o vzornicah in vzornikih v igri pod obročema.